Ocho adolescentes detenidos: investigan conflicto entre alumnos de colegios de Asunción

La Policía Nacional aprehendió a ocho adolescentes identificados como los presuntos responsables de arrojar piedras a estudiantes del Colegio Nacional de la Capital (CNC).

Según manifestó el agente de la Policía Nacional apostado en la zona de la institución educativa al comisario Misael Aguilera, el grupo de los ocho adolescentes descendió de una unidad de transporte público en la calle Panuncio Espínola, que está al costado del CNC, y arrojaron piedras hacia la muralla del colegio.

“Estas personas vinieron de hacia Panuncio, aparentemente descendieron de un colectivo y luego avanzaron hacia acá, cuando fue visto por personal de esta comisaría. Entonces, inmediatamente el personal bloquea ya la salida, por si hay alguna alguna reacción por parte de los alumnos, entonces ellos llegaron hasta esa casilla y lanzaron piedras contra la muralla, momento en que ya automáticamente el personal alertó por radio de la presencia de ellos y al notar eso, estos alumnos corrieron nuevamente hacia el mercado y luego pasaron hacia la otra acera y abordaron un colectivo de la línea 38″, precisó en conversación con ABC TV.

Detalló que tras intentar huir, agentes de la Policía Nacional interceptaron la unidad de la Línea 38 y aprehendieron a los ocho adolescentes que fueron derivados a la Comisaría 3ª de Asunción para su identificación.

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Detonaron bombas

Agregó que también explotaron petardos en la zona de una iglesia cercana. Al momento de la aprehensión, ninguno tenía consigo armas ni elementos contundentes, por lo que cree que utilizaron piedras que encontraron por el camino para arrojarlas a la muralla.

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Dijo que en la zona tienen activado un protocolo de seguridad, incluso custodia en las paradas de transporte público de la zona del CNC, al igual que en los colegios nacionales Stella Maris y Ysaty.

Aseguró que es imposible que algún estudiante del CNC se haya lesionado, al ser consultado sobre la denuncia que realizaron alumnos del colegio afectado.

“Es imposible de que se hayan lesionado en el sentido de que inmediatamente fue alertado el móvil que se encontraba en la inmediación por el personal que está destacado en este lugar y los mismos ya huyeron rápidamente. No hubo contacto. Ahí hubo un video que se vio, un video corto, que lanzaron piedras. Eso es todo lo que pasó porque el personal que está acá alertó por radio inmediatamente y es por eso justamente que se le pudo alcanzar y ya fueron derivados a la comisaría tercera”, afirmó.

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Alumnos denuncian que fueron heridos por agresores

Por su parte, el director del CNC, Blas Duré, explicó que el hecho se podría deber a una visita no programada que realizaron alumnos del CNC a colegios fraternos el viernes último. Dijo que los agresores tendrían la intención de crear una crisis y conflicto por la rivalidad que ha perdurado en el tiempo entre las instituciones educativas.

Fue consultado si registraron algún estudiante herido, a lo que respondió que ninguno resultó con heridas, o que al menos no tenía un informe al respecto en el momento de sus declaraciones.

Sin embargo, los estudiantes del CNC denunciaron que sufrieron lesiones por parte de los agresores, incluso una de sus compañeras resultó con heridas por las piedras e incluso las bombas que tiraron.

“Ahí está la prueba de que se le tira a una nena, le tiran la bomba. Después vinieron, tirotearon, le tiraron piedra a todos los alumnos”, expresaron mientras mostraban a los trabajadores de la prensa las heridas. Contradijeron a su director y denunciaron que sus agresores supuestamente tenían armas, como machetes e incluso les amenazaron con un arma 9 mm.

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Alumnos del CNC no se sienten protegidos

Al preguntarles por qué su director negó que los alumnos fueron heridos, respondieron que “él no se quiere hacer cargo de lo que está pasando realmente en el colegio”.

“Estaba la Policía acá, estaba un policía, vinieron acá ellos, nada no hicieron. Nos metieron a todos adentro, ellos empezaron a tirar proyectiles. No nos sentimos protegidos. Uno de ellos tenía machete, sacaron una 9 milímetros y nos apuntaron acá”, aseguraron.

Explicaron que existe una rivalidad de hace años que no saben cómo empezó con los colegios Presidente Franco, Ysaty y Stella Maris, los cuales además de la agresión de hoy, hace tiempo les acosan a los estudiantes del CNC.

El director insistió en que además del resguardo policial con el que cuenta el CNC, están trabajando coordinadamente con la Comisaría 7ª y con el director de seguridad de capital.

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“En ese sentido también quiero dar tranquilidad a los padres en cuanto se refiere a custodiar y la cobertura de seguridad que pueda tener el Colegio Nacional de la Capital. Mañana nosotros tenemos una reunión, una mesa técnica en la Comisión Departamental Capital del Ministerio de Educación. Vamos a estar reunidos cuatro directores generales, el Colegio Ysaty, el Colegio Presidente Franco, Stella Maris y quien también les habla acá, el director del Colegio Nacional de la Capital. Ahí vamos a estar estableciendo las estrategias, hablando sobre este problema y sobre todas las cosas, traer paz y cordura, y serenidad a la comunidad”, afirmó.

Atribuyen agresiones anteriores a alumnos del CNC

Una solución posible sería que el MEC otorgue el soporte legal a las instituciones para que tengan la autoridad de tomar medidas en beneficio de la comunidad educativa, según refirió.

Sobre la agresión de hoy, dijo contar con testimonios firmes sobre presuntos infiltrados en el grupo que vino del Colegio Presidente Franco y que hay chicos que no son estudiantes, sino que serían integrantes de barrabravas organizadas.

Durante las semanas pasadas, padres de estudiantes de al menos dos de los colegios citados denunciaron supuestos acosos y agresiones que atribuyeron a alumnos del CNC, por lo que las autoridades creen que el ataque de hoy sería en represalia a estos ataques.