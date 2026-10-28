ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
28 de octubre de 2026 - 19:39

Supuesto violador serial captaba a sus víctimas ofreciéndoles trabajo en el modelaje

Hombre de pie, camiseta blanca y pantalones azules, en fondo institucional de la Policía Nacional, tras su arresto.
Kevin Rodrigo Gill Barrios, supuesto violador serial capturado en Luque.Gentileza

Un supuesto violador serial que fue capturado anoche en Luque captaba a sus víctimas ofreciéndoles trabajo en el ámbito del modelaje, reveló esta tarde la Policía Nacional (PN). El fin de semana último habría raptado y violado a una joven a quien prometió que le conseguiría un puesto como promotora en la Expo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El capturado por abuso sexual es Kevin Rodrigo Gill Barrios, de 30 años, quien cayó ayer martes 27 de octubre en la zona de la compañía Mora Cue de la ciudad de Luque, departamento Central.

El sospechoso tiene al menos dos antecedentes penales, ambos por coacción sexual y violación. En las dos causas fue beneficiado con sobreseimiento provisional. Una es de 2024 y la otra de 2026.

Lea más: Capturan a hombre que ya cometió dos abusos sexuales y fue denunciado por numerosas mujeres

Su detención fue practicada por policías del Departamento de Investigaciones de Central, en cumplimiento a una orden emitida por la fiscala de Itá, Alejandra María Vera González.

Este nuevo caso se refiere al rapto y la violación de una joven de 19 años, ocurridos el sábado último, cuando la mujer se reunió con Kevin supuestamente para una entrevista de trabajo.

Captura evitó una nueva víctima

El detenido captó por redes sociales a la denunciante, a quien le prometió que le conseguiría un puesto como promotora en eventos privados e incluso próximamente en la Expo de Mariano Roque Alonso.

Sin embargo, cuando se reunieron, Kevin trasladó bajo engaños a la joven por distintas ciudades de Central y Cordillera y, bajo amenazas, la metió a un motel donde abusó de ella, según la denuncia.

La víctima dijo que Kevin la amenazó con que la entregaría a uno grupo de 50 hombres para que también la violaran.

La detención del sospechoso se produjo gracias al seguimiento del automóvil alquilado que utilizaba desde hace varios días.

Lea más: Confirman prisión de fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños

Cuando los policías lo arrestaron, ya estaba en compañía de otra chica a la que había prometido exactamente lo mismo que a la denunciante.

Tras su captura, los policías descubrieron que también estaría involucrado en una serie de estafas en la venta de entradas falsificadas para conciertos y probablemente también en la venta irregular los vehículos que alquilaba para movilizarse.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
03
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
04
Nacionales
Dictan la prisión de empresario imputado por supuesta millonaria estafa inmobiliaria
Ver más
05
Sexualidad
La masturbación en pareja: el tabú silencioso que puede salvar tu vida íntima
Ver más

Te puede interesar