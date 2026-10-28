Supuesto violador serial captaba a sus víctimas ofreciéndoles trabajo en el modelaje

El capturado por abuso sexual es Kevin Rodrigo Gill Barrios, de 30 años, quien cayó ayer martes 27 de octubre en la zona de la compañía Mora Cue de la ciudad de Luque, departamento Central.

El sospechoso tiene al menos dos antecedentes penales, ambos por coacción sexual y violación. En las dos causas fue beneficiado con sobreseimiento provisional. Una es de 2024 y la otra de 2026.

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Su detención fue practicada por policías del Departamento de Investigaciones de Central, en cumplimiento a una orden emitida por la fiscala de Itá, Alejandra María Vera González.

Este nuevo caso se refiere al rapto y la violación de una joven de 19 años, ocurridos el sábado último, cuando la mujer se reunió con Kevin supuestamente para una entrevista de trabajo.

Captura evitó una nueva víctima

El detenido captó por redes sociales a la denunciante, a quien le prometió que le conseguiría un puesto como promotora en eventos privados e incluso próximamente en la Expo de Mariano Roque Alonso.

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Sin embargo, cuando se reunieron, Kevin trasladó bajo engaños a la joven por distintas ciudades de Central y Cordillera y, bajo amenazas, la metió a un motel donde abusó de ella, según la denuncia.

La víctima dijo que Kevin la amenazó con que la entregaría a uno grupo de 50 hombres para que también la violaran.

La detención del sospechoso se produjo gracias al seguimiento del automóvil alquilado que utilizaba desde hace varios días.

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Cuando los policías lo arrestaron, ya estaba en compañía de otra chica a la que había prometido exactamente lo mismo que a la denunciante.

Tras su captura, los policías descubrieron que también estaría involucrado en una serie de estafas en la venta de entradas falsificadas para conciertos y probablemente también en la venta irregular los vehículos que alquilaba para movilizarse.