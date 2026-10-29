Presunto pistolero del clan Díaz cae por una denuncia de violencia familiar en Abaí

El detenido por supuesta violencia familiar es Derlis Joel Riveros Sosa (29), quien era buscado por las autoridades desde enero del 2025 por su presunta vinculación con ilícitos atribuidos al clan Díaz. El sospechoso, que vivía actualmente en la compañía Takuaraty, distrito de Aba’í, en el momento del procedimiento estaba al mando de una motocicleta negra, sin matrícula.

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Fuentes de la dirección de Policía de Caazapá confirmaron que el sospechoso estaba viviendo desde hace unos meses en Takuaraty, inclusive estaba en pareja con una mujer, que recientemente lo denunció por violencia familiar en la comisaría jurisdiccional.

Alrededor de las 23:00 del miércoles, Derlis, quien estaba circulando sobre la motocicleta fue demorado para verificación en un puesto de control policial y allí fue detenido a raíz de la orden de captura que fue emitida en su contra por violencia familiar.

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Un vecino de Abaí reconoció al detenido violencia familiar y alertó a la Policía

Evidentemente, ninguno de los agentes de la comisaría donde fue llevado el aprehendido sabía que este formaba parte de dicha banda y que tenía orden de captura por ese motivo; si bien no pudo ser plenamente identificado, sí apareció en una fotografía junto a otros diez pistoleros de la organización criminal.

El dato saltó cuando un poblador de la misma zona de Abaí, informante de la Policía, se acercó al jefe de la oficina regional de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el comisario Richard Vera, y le confirmó los antecedentes del detenido.

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Ante la sospecha, pero sin tener un dato confirmado sobre su identidad, el comisario Vera sometió al detenido al sistema de reconocimiento facial. Este método confirmó que Derlis Joel Riveros Sosa efectiivamente es uno de los once pistoleros que aparecieron en una fotografía difundidas por ellos mismos en las redes sociales.

Reconocimiento facial ubicó al detenido en una foto con pistoleros del clan Díaz

Entre los que aparecen en la misma imagen está Santiago Benítez Flor (18), abatido por la policía durante la operación Sprout en Tava’í. Asimismo, en la ciudad de Curuguaty fueron detenidos Bienvenido Benítez González (48) y menor de 16 años, mientras que Óscar Daniel ávalos Díaz (19) fue capturado en Canindeyú.

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Por su parte, siguen prófugos Diego Díaz Méndez (20), Jorge Argüello Ayala (27), Miguel Ángel González Jacquet, Gustavo Ariel Díaz (25), Carlos Antonio Sanabria Arévalos (23), Denilson Ávalos Díaz (20) y Mario Rafael Alonso López (28).

Una vez confirmada la identidad del detenido, el caso se comunicó al Ministerio Público y a los altos mandos de la Policía para tomar todos los recaudos pertinentes, dada la peligrosidad del sospechoso.