Guerra entre Macho y Julito desata mortal atentado en Tavaí

De acuerdo con datos suministrados por los investigadores del atentado que derivó en el cruento enfrentamiento ocurrido el sábado último en Tavaí, Macho es el líder de una organización criminal que a inicios de esta década se convirtió en el principal acopiador de toda la marihuana que se producía en el departamento de Canindeyú.

Lea más: ¿Tiroteo mortal en Tavaí está vinculado a ‘Macho’? Esto responde la Policía

Para imponerse como líder máximo del tráfico de marihuana en aquella región del país, Macho tuvo que eliminar a otras organizaciones criminales que estaban en el mismo rubro, como el clan Díaz, liderado por Cristino Díaz Méndez.

Tras una serie de escaramuzas, un ejército de pistoleros liderado por Macho —y aliado con agentes corruptos locales— acorraló y abatió a parte del clan Díaz. Los sobrevivientes tuvieron que huir hacia el departamento de Caazapá, donde pasaron a operar bajo las órdenes del capo narco local, Julio César Sanabria Torales, alias Julito.

A medida que Macho consolidaba su poder en Canindeyú, las fuerzas de seguridad intensificaron los controles e intervenciones para dar con él. Esta presión policial lo forzó a replegarse y buscar refugio en la zona comprendida entre Villarrica y Caazapá.

Lea más: Eliminan a supuesto sicario en atentado en Tavaí

Es más, en aquella región Felipe Santiago Acosta Riveros fue interceptado por un grupo de policías del departamento de Control de Automotores, pero debido a su superioridad de hombres y poder de fuego, los agentes se vieron obligados a dejarlo en libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Supuestamente, en aquella región del país y a mediados del 2023 comenzó la pelea entre Macho y Julito que con el correr del tiempo derivó en una guerra que ya se ha cobrado varias vidas.

Fallido ataque para matar a Macho

El 24 de febrero del 2024 Julito supuestamente organizó un atentado en Yby Pytã para eliminar a Macho y el encargado de perpetrar el ataque fue el propio Cristino Díaz Méndez, según fuentes policiales.

Sin embargo, el ataque se frustró y Cristino terminó muerto en manos de los hombres de Macho, quien ya estaba preparado debido a que había sido alertado del plan por los hermanos Fredy Antonio González Ocampo y Carlos Alberto González Ocampo, presuntos pistoleros de la zona de Caazapá.

Luego el 19 de noviembre del mismo año, los pistoleros al mando de Julito acabaron con la vida de Claver Zárate Martins (28), su hermano Welinton Zárate Martiz (25) y Fredy Amarilla Zárate (27), presuntos hombres de Macho en una emboscada en la localidad de Karuperá, distrito de Yby Pytã.

Atentado en una cancha de fútbol de Tavaí habría sido ordenado por Julito

Después, el 3 de febrero del 2025 Fredy Antonio González Ocampo fue asesinado a tiros en una cancha de fútbol de Tavaí, supuestamente por orden de Julito, quien también mandó apresar a Carlos Alberto González Ocampo por un crimen ocurrido años atrás y luego el capo narco quedó con la mujer que era pareja de Carlos Alberto, quien continúa preso.

Finalmente ocurrió el atentado del sábado último, supuestamente ordenado por Macho para acabar con la vida de su archirrival Julito, quien estaba literalmente rodeado de guardaespaldas.

Lea más: Estos son los casos de sicariato vinculados al Clan Díaz

En el ataque casi suicida falleció el sicario Julio César Ortega Servián, oriundo de Yby Pytã y miembro del primer anillo de Macho; también perdió la vida el guardaespaldas de Julito, Justo Pastor Bogado Ortigoza.

En la ocasión, otras cuatro personas incluyendo Julito resultaron heridos, pero cuando llegaron los uniformados al sitio todos ya habían escapado. Esta mañana agentes de Investigaciones efectuaron varios allanamientos en la zona, rescataron las imágenes del circuito cerrado que grabó el ataque, pero no hubo detenidos.