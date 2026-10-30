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30 de octubre de 2026 - 13:47

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Un accidente involucró un BMW y un camión en la ruta PY08 Dr. Blas Garay, kilómetro 186.

Tres jóvenes fallecieron y una mujer quedó gravemente herida tras un choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la ruta en Mbocayaty. La sobreviviente será trasladada a Asunción.

Por Siro Benítez
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Un violento accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 05:00 de este viernes dejó tres personas fallecidas y una mujer con lesiones graves sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay, a la altura del kilómetro 186, en inmediaciones de la Patrulla Caminera de Mbocayaty, departamento de Guairá.

El percance involucró a un automóvil BMW 320D de color negro y un tractocamión Scania 144, que colisionaron frontalmente por causas que todavía están siendo investigadas. Los cuatro ocupantes del automóvil resultaron afectados por el fuerte impacto.

Las víctimas fatales fueron identificadas como David Adrián Moreno Peralta, de 33 años, domiciliado en el barrio Centro de Villarrica; Juan Reinaldo Muñoz Portillo, de 27 años, residente en Coronel Martínez; y María Arami Vezzetti Acosta, de 24 años, del barrio Ybaroty de Villarrica.

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Un accidente de tránsito en la ruta PY08 resultó en la muerte de tres personas y una herida grave.

La cuarta ocupante del automóvil, una mujer que sobrevivió al impacto, fue rescatada con signos de vida y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Villarrica. Debido a la gravedad de sus lesiones, se prevé su derivación a un centro asistencial de Asunción.

Lea más: Choque fatal en Guairá: lo que sabe hasta ahora la Policía

El agente fiscal de turno, Martín Escalada, confirmó que los tres fallecidos ya fueron identificados y sus cuerpos entregados a los familiares. Explicó que inicialmente hubo dificultades para reconocerlos debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

Según el reporte policial, el automóvil circulaba en sentido norte-sur, mientras que el tractocamión se desplazaba en dirección contraria, de sur a norte, cuando se produjo la colisión.

Algunos de los ocupantes del vehículo liviano fueron despedidos del habitáculo, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos del rodado.

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Un violento accidente en la ruta PY08 dejó tres personas fallecidas y una mujer con lesiones graves.

Bomberos voluntarios realizaron los trabajos de rescate de las víctimas, mientras que personal de Criminalística y una comitiva fiscal acudieron al lugar para los procedimientos correspondientes.

Investigan las circunstancias del accidente

Escalada señaló que entre los primeros elementos recolectados figuran vestigios de frenado que corresponderían al camión, además de imágenes de circuito cerrado de un establecimiento comercial de la zona. Estos elementos serán analizados para reconstruir la secuencia del accidente.

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Un accidente de tránsito en la ruta PY08, km 186, resultó en tres personas fallecidas y una herida grave.

El fiscal aclaró que todavía no se puede determinar cómo ocurrió exactamente el choque ni atribuir responsabilidades, ya que deben reunirse y contrastarse todos los indicios técnicos para establecer si existió una conducta imprudente de uno o ambos conductores.

Lea más: Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido

El conductor del tractocamión fue identificado como Juan Ramón Espinoza, de 37 años, domiciliado en Bella Vista, departamento de Itapúa. El hombre quedó aprehendido por disposición policial y a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo de gran porte fue incautado.

Como parte de la investigación, se realizaron las diligencias correspondientes para la prueba de alcoholemia al conductor del camión. Además, se extrajeron muestras de sangre y humor vítreo de los fallecidos, principalmente del conductor del automóvil, a fin de determinar si existían indicios de consumo de alcohol u otras sustancias.

El representante del Ministerio Público indicó que la situación procesal del conductor del tractocamión será analizada una vez concluidos los trabajos en el lugar del siniestro y reunidos los primeros elementos de la investigación.

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