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Policiales
30 de octubre de 2026 - 09:40

Choque fatal en Guairá: lo que sabe hasta ahora la Policía

El jefe de Prevención y Sguridad de la Policía Nacional en el departamento de Guairá dio algunos detalles preliminares sobre el accidente fatal ocurrido en la madrugada de hoy sobre la Ruta PY08 en Mbocayaty, donde tres personas fallecieron cuando el automóvil en el que viajaban chocó de forma frontal con un camión de gran porte.

Por ABC Color
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En horas de la madrugada de este viernes se produjo un choque frontal entre un automóvil y un tractocamión sobre la Ruta PY08 en la localidad de Mbocayaty, departamento de Guairá, que resultó en la muerte de tres de los cuatro ocupantes del vehículo más pequeño.

Los fallecidos fueron identificados como David Adrián Moreno (33), Juan Reinaldo Muñoz (27) y María Arami Vezzetti (24), quienes viajaban a bordo de un automóvil BMW 320D.

Una cuarta persona que los acompañaba, una mujer, fue rescatada con vida del interior del vehículo, aunque sufrió lesiones graves. La sobreviviente fue internada en el Hospital Regional de Villarrica.

Choque frontal

Automóvil negro accidentado en terreno de hierba, con policías y curiosos observando la escena iluminada por farolas.
Tres de las cuatro personas que viajaban en el automóvil fallecieron.

En conversación con ABC Cardinal, el comisario Gustavo Rojas, jefe de Prevención y Sguridad de la Policía Nacional en el departamento de Guairá, dio algunos detalles preliminares sobre el incidente, cuyas circunstancias exactas aún están siendo investigadas.

Lea más: Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido

Se cree que el choque, que se registró cerca de un puesto de la Patrulla Caminera, se produjo entre las 4:30 y las 5:00.

Datos preliminares indican que el camión Scania – que era conducido por Juan Ramón Espinoza (37) - viajaba sobre la Ruta PY08 con destino a Coronel Oviedo, habiendo salido de Villarrica. El automóvil BMW circulaba en sentido contrario, proveniente de Yataity y con destino a Villarrica.

Sigue la investigación

El comisario Rojas explicó que investigadores policiales siguen trabajando en el sitio del accidente para recabar datos que permitan aclarar cómo y por qué se produjo el choque frontal.

Lea más: Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión

El conductor del tractocamión quedó aprehendido y le fue realizado un ‘alcotest’. Sin embargo, el jefe policial no supo precisar el resultado de ese análisis.

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