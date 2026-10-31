Abuelo irá a la cárcel por presunto abuso sexual de su nieta de 12 años

El supuesto autor es abuelo de la víctima, quien cuenta con orden de prisión preventiva y será trasladado a la cárcel de San Pedro.

Conforme a la investigación del caso, el suceso se habría producido en la vivienda del denunciado, donde según la misma afectada fue abusada por su abuelo paterno en ausencia de los demás miembros de la familia.

Con respecto a lo acontecido, el fiscal que investiga el caso, Cristian González, señaló que conforme al examen físico y ginecológico realizado en el hospital distrital de Santaní, se constató que efectivamente la niña presentaba algunas evidencias de que fue abusada recientemente, por lo que inmediatamente se procedió a la detención del presunto agresor.

El denunciado como responsable del grave hecho está imputado por abuso sexual en niños y actualmente se encuentra recluido en una comisaría, y con orden de remisión a la penitenciaría regional de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo de los responsables de dicha institución.

Repudio de los pobladores

Tras hacerse público lo ocurrido, los pobladores de la zona manifestaron su total repudio en contra de la persona denunciada como el principal protagonista del abuso de su propia nieta de 12 años, dejando un enorme daño psicológico en la niña que fue víctima de una de las peores violencias a las que fue sometida, indicaron.

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No descuidar a los niños y niñas

En relación a este nuevo episodio, el fiscal de la causa, el fiscal Cristian González, recomendó a los padres y madres de familia no descuidar a sus hijos e hijas para evitar situaciones de esta índole en las que puedan ser sometidas en un descuido si es que no se toman las precauciones necesarias, enfatizó.