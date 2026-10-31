Cerro Porteño vs. Olimpia: Las claves de la Policía para el Superclásico

Mañana, domingo, desde las 17:00, se llevará a cabo una nueva edición del ‘superclásico’ del fútbol paraguayo, en el que los clubes Cerro Porteño y Olimpia se enfrentarán en el estadio La Nueva Olla de Asunción, por la fecha 17 del Torneo Clausura.

La Policía Nacional anunció que desplegará más de 3.000 agentes en el estadio de Cerro Porteño y sus alrededores para dar cobertura de seguridad al último encuentro del año entre los dos clubes de fútbol más populares de Paraguay.

En la previa del Superclásico, la Policía hizo un resumen de cómo será la jornada de mañana, con todos los detalles que los aficionados que planeen ir a la Nueva Olla deben tener en cuenta.

Acceso al estadio

Los portones de la Nueva Olla abrirán a las 14:00, tres horas antes del inicio del partido.

Habrá 10 bocas de acceso habilitadas para el ingreso de hinchas al estadio y filtros de cateo y control de entradas en los alrededores.

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La mayoría de los sectores del estadio serán para el ingreso exclusivo de aficionados de Cerro Porteño, que ejercerá la localía mañana. Para los hinchas de Olimpia solo estará habilitado el sector ‘Plateas Pettengill’ y han sido habilitadas 1.300 entradas para los aficionados del club visitante.

Estacionamiento y circulación de vehículos

Estará prohibido estacionar o circular en vehículos dentro del ‘primer anillo de seguridad’ en torno al estadio, el perímetro comprendido entre Avenida Quinta, la calle Caballero, Novena Proyectada y la calle Estados Unidos.

Objetos prohibidos

Estará prohibido para todo el público el ingreso al estadio con termos o equipos de tereré o mate, cintos con hebillas grandes, cualquier tipo de arma, petardos, objetos punzantes, banderas con astas, serpentinas o globos con gas.

Además, el público visitante no podrá ingresar con banderas o instrumentos musicales.

Orden de salida

Independientemente del resultado final del partido, los aficionados del club Olimpia serán los primeros en salir del estadio.

Cobertura de emergencias

Habrá seis ambulancias disponibles en las inmediaciones del estadio para el traslado de pacientes en casos de emergencia.