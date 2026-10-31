Feminicidio en Pedro Juan Caballero: confirman muerte de mujer baleada por su pareja

Una joven de 26 años identificada como Reinalda López Núñez, falleció este sábado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, a donde había sido trasladada en horas de la madrugada tras recibir un disparo en la cabeza, supuestamente infligido por su pareja.

El doctor Gustavo Galeano, médico forense, determinó como causa de muerte “traumatismo de cráneo grave por disparo de arma de fuego”. Por su parte, el fiscal Santiago Martínez dijo que se están realizando diligencias para el esclarecimiento del crimen.

El oficial Alberto Figueredo, subjefe de la comisaría interviniente, indicó que agentes a su cargo, en coordinación con dependencias especializadas de la Policía, están abocados a la tarea de búsqueda del sospechoso del crimen, Nelson Arzamendia Cárdenas, de 29 años.

Familiares denuncian violencia sistemática y piden justicia

Cristina Núñez, madre de la mujer fallecida, señaló que su hija fue víctima de violencia durante los aproximadamente cuatro años que estuvo con su pareja, y pidió a los investigadores que hagan lo posible para que se logre justicia.

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La madre refirió que su hija fallecida deja un hijo huérfano de 8 años y comentó que su la víctima nunca se animó a denunciar formalmente la violencia que sufrió por temor al daño mayor que le pudiera hacer el hombre.