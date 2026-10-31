ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
31 de octubre de 2026 - 16:53

Feminicidio en Pedro Juan Caballero: confirman muerte de mujer baleada por su pareja

Reinalda López Núñez, de 26 años, víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero.
Reinalda López Núñez, de 26 años, víctima de feminicidio.

La Dirección de Policía de Amambay confirmó este sábado el deceso de una joven de 26 años que fue herida de bala, supuestamente por su pareja, un hombre de 29 años que está prófugo.

Por Eder Rivas
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Una joven de 26 años identificada como Reinalda López Núñez, falleció este sábado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, a donde había sido trasladada en horas de la madrugada tras recibir un disparo en la cabeza, supuestamente infligido por su pareja.

El doctor Gustavo Galeano, médico forense, determinó como causa de muerte “traumatismo de cráneo grave por disparo de arma de fuego”. Por su parte, el fiscal Santiago Martínez dijo que se están realizando diligencias para el esclarecimiento del crimen.

El oficial Alberto Figueredo, subjefe de la comisaría interviniente, indicó que agentes a su cargo, en coordinación con dependencias especializadas de la Policía, están abocados a la tarea de búsqueda del sospechoso del crimen, Nelson Arzamendia Cárdenas, de 29 años.

Nelson Arzamendia Cárdenas, sospechoso de feminicidio en Pedro Juan Caballero, buscado por la Policía.
Nelson Arzamendia Cárdenas, sospechoso de feminicidio.

Familiares denuncian violencia sistemática y piden justicia

Cristina Núñez, madre de la mujer fallecida, señaló que su hija fue víctima de violencia durante los aproximadamente cuatro años que estuvo con su pareja, y pidió a los investigadores que hagan lo posible para que se logre justicia.

Lea más: Feminicidio de Deisy Paola: lambareños colocan un nicho en su memoria

La madre refirió que su hija fallecida deja un hijo huérfano de 8 años y comentó que su la víctima nunca se animó a denunciar formalmente la violencia que sufrió por temor al daño mayor que le pudiera hacer el hombre.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
03
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
04
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más
05
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más

Te puede interesar