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Policiales
01 de noviembre de 2026 - 09:02

San Miguel: vecinos reparan techo de subcomisaría y proyectan nuevo local

Cinco hombres en el techo de una subcomisaría de Ysypo, uno en escalera y otros apoyando. Ambiente natural, herramientas visibles.
Vecinos de Ysypo trabajan en la reparación del techo de la subcomisaría de la comunidad.Jesús Riveros

SAN MIGUEL, Misiones. La comisión vecinal de Ysypo reunió G. 1.527.000 para reparar el techo de la subcomisaría de la zona y proyecta una nueva sede.

Por Jesús Riveros
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La comisión vecinal de la comunidad de Ysypo, distrito de San Miguel, Misiones, lleva adelante la reparación del techo de la subcomisaría de la zona mediante el aporte de pobladores, voluntarios y de la Asociación Ysypeños por el Mundo.

La obra es considerada una solución provisoria, mientras los vecinos proyectan la construcción de una nueva sede policial en un terreno de 12 por 30 metros donado por un poblador.

El tesorero de la comisión vecinal, Nicolás Pesoa, explicó que la reparación del techo era urgente debido al deterioro de la estructura, que ya representaba un riesgo para los agentes que prestan servicio en la comunidad.

Lea más: San Miguel: organizan colecta para reparar techo de una subcomisaría

“Ellos ya no estaban aguantando más, entonces pidieron ayuda. El techo ya no daba más, inclusive ya era peligroso, tenía goteras y estaba muy deteriorado”, manifestó Pesoa.

Para realizar los trabajos, la Asociación Ysypeños por el Mundo aportó G. 1.000.000, mientras que la comisión vecinal reunió otros G. 527.000, totalizando G. 1.527.000. El dinero fue destinado a la compra de materiales y otros gastos relacionados con la reparación.

Pesoa destacó, además, la colaboración de los albañiles voluntarios, quienes dejaron sus actividades para participar en los trabajos. Señaló que prácticamente la totalidad de la mano de obra es aportada de manera voluntaria y que parte de los recursos fue utilizada para la alimentación de quienes participan de la jornada.

Proyectan nuevo local para subcomisaría

El arreglo del techo es considerado por los vecinos como una solución temporal. La comisión vecinal ya proyecta la construcción de una nueva subcomisaría en un terreno de 12 por 30 metros, ubicado sobre la avenida principal de Ysypo.

Cinco hombres en el techo de una casa reparando tejas, rodeados de vegetación. Uno supervisa desde la escalera con camiseta oscura.
Pobladores de Ysypo colaboran de manera voluntaria en la reparación del techo de la subcomisaría de la comunidad.

El terreno fue donado por Juan Flores y cuenta con título de propiedad, según explicó Pesoa. La intención de los vecinos es gestionar el proyecto ante la Municipalidad de San Miguel y la Gobernación de Misiones, además de avanzar posteriormente con los trámites correspondientes ante el Ministerio del Interior.

Pesoa estimó, de manera preliminar, que la construcción de una nueva sede policial, con equipamiento básico y las condiciones mínimas requeridas, podría demandar entre G. 250 millones y G. 300 millones.

“Tendríamos que hacer con un profesional, pero calculo que tiene que tener las condiciones mínimas para albergar a los efectivos policiales”, señaló.

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