Incendio de gran magnitud en tanque de alcohol tras caída de un rayo y existe riesgo de más explosiones en Pastoreo

El siniestro se habría iniciado tras la caída de un rayo que impactó directamente contra uno de los enormes depósitos, provocando una explosión y un incendio de grandes proporciones.

Bomberos voluntarios de Juan Manuel Frutos, Caaguazú, Coronel Oviedo, trabajan intensamente en el lugar para intentar controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a los demás tanques de almacenamiento.

La principal preocupación de los intervinientes es que las altas temperaturas generadas por el incendio puedan sobrecalentar los depósitos cercanos, que también se encuentran cargados de alcohol, y provocar nuevas explosiones.

Los bomberos informaron que necesitan mayor apoyo de compañías de Coronel Oviedo y localidades cercanas, debido a la magnitud del siniestro y a las dificultades para combatir este tipo de fuego.

Según explicaron los intervinientes, los incendios de alcohol requieren grandes cantidades de espuma especial para su extinción, un recurso del que actualmente no dispondrían en cantidad suficiente. Por este motivo, los trabajos se concentran principalmente en enfriar continuamente los tanques cercanos mediante chorros de agua, con el objetivo de evitar que el calor provoque nuevas explosiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación continúa siendo crítica y los bomberos siguen trabajando para evitar que el incendio alcance otros depósitos de la planta industrial.