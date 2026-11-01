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Nacionales
01 de noviembre de 2026 - 23:43

Incendio de gran magnitud en tanque de alcohol tras caída de un rayo y existe riesgo de más explosiones en Pastoreo

Intenso fuego ilumina la noche en Pastoreo, reflejando sobre el asfalto húmedo. Vehículos de emergencia visibles a la derecha.
Bomberos intentan controlar un incendio en Alcotet S.A. tras explosión provocada por un rayo en Pastoreo.Victor Daniel Barrera

Juan Manuel Frutos. Un incendio de gran magnitud se registra en uno de los tanques de almacenamiento de alcohol de la empresa Alcotet S.A., ubicada en este distrito, conocido como Pastoreo. La causa habría sido la caida de un rayo durante el temporal.

Por Víctor Daniel Barrera
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Ambiente denso y ahumado por el fuego, con llamas visibles en un tanque de almacenamiento de alcohol en Pastoreo.
Un incendio afecta un tanque de almacenamiento de alcohol en Pastoreo, tras la caída de un rayo. Bomberos intentan controlar la situación.

El siniestro se habría iniciado tras la caída de un rayo que impactó directamente contra uno de los enormes depósitos, provocando una explosión y un incendio de grandes proporciones.

Bomberos voluntarios de Juan Manuel Frutos, Caaguazú, Coronel Oviedo, trabajan intensamente en el lugar para intentar controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a los demás tanques de almacenamiento.

La principal preocupación de los intervinientes es que las altas temperaturas generadas por el incendio puedan sobrecalentar los depósitos cercanos, que también se encuentran cargados de alcohol, y provocar nuevas explosiones.

Fuego intenso envolviendo tanque de alcohol; vehículos en el fondo, sin personas visibles.
Un incendio se desató en un tanque de Alcotet S.A. en Pastoreo, tras un rayo. Bomberos trabajan para controlar la situación.

Los bomberos informaron que necesitan mayor apoyo de compañías de Coronel Oviedo y localidades cercanas, debido a la magnitud del siniestro y a las dificultades para combatir este tipo de fuego.

Según explicaron los intervinientes, los incendios de alcohol requieren grandes cantidades de espuma especial para su extinción, un recurso del que actualmente no dispondrían en cantidad suficiente. Por este motivo, los trabajos se concentran principalmente en enfriar continuamente los tanques cercanos mediante chorros de agua, con el objetivo de evitar que el calor provoque nuevas explosiones.

La situación continúa siendo crítica y los bomberos siguen trabajando para evitar que el incendio alcance otros depósitos de la planta industrial.

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