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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 18:35

Concepción: incendio consume el dinero ahorrado para el tratamiento de un niño con problemas cardíacos

Estructura de ladrillos parcialmente quemada, rodeada de vegetación y escombros. No se observan personas.
El incendio se registró en esta pequeña habitación de una vivienda ubicada en el barrio San Roque de la ciudad de Concepción.Aldo Rojas

Una familia de Concepción perdió en un incendio el dinero ahorrado para el tratamiento médico de uno de sus integrantes, un niño que padece problemas cardíacos.

Por Aldo Rojas
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Nélida González Acosta, dueña de la casa donde se produjo el incendio, dijo que las llamas se habrían originado debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico. La mujer estaba durmiendo en la pieza cuando un fuerte olor la despertó. Solo pudo sacar una frazada que estaba en la habitación, según su relato.

El fuego rápidamente se propagó en la pequeña habitación donde descansaba. En el lugar también había una motosierra que tenía combustible en el tanque.

“Eso seguramente hizo que el fuego fuera más intenso”, lamentó la mujer.

En esa dependencia, González Acosta tenía guardado un total de G. 2.000.000, que iba a ser destinado al tratamiento de su hijo de 5 años. El niño enfermo y su hermano descansaban en otra habitación.

La mujer explicó que el menor fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca, por lo que debe viajar a Asunción para seguir un tratamiento.

Lea más: Pastoreo: tanque con casi 1 millón de litros de alcohol arde desde el domingo

Además del dinero, se quemaron varias prendas de vestir, útiles escolares de los niños, una cama y un colchón, entre otros objetos.

Quienes deseen ayudar a la familia damnificada por el incendio y aportar para el tratamiento del niño pueden comunicarse al 0975 253519.

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