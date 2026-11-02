Pastoreo: tanque con casi 1 millón de litros de alcohol arde desde el domingo

El incendio provocado por la caída de un rayo afecta desde la noche del domingo un depósito que contenía casi un millón de litros de alcohol. Bomberos de varias localidades trabajan para evitar que el fuego alcance otros tanques de la planta industrial de la empresa Alcotet SA.

El propietario de la firma, Johan Heindrich, explicó que el siniestro se produjo alrededor de las 20:40 del domingo, luego de una jornada caracterizada por intensas lluvias y descargas eléctricas en la zona.

Según relató, un rayo impactó directamente contra uno de los depósitos y provocó que la tapa del tanque saliera despedida, iniciándose inmediatamente el incendio. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la empresa.

El tanque afectado tiene una capacidad de un millón de litros y estaba prácticamente lleno al momento del incidente, según mencionó el empresario. Heindrich señaló que todavía no pueden determinar cuánto alcohol terminará consumiéndose en el incendio.

El depósito cuenta con un sistema de seguridad diseñado para que, ante un aumento peligroso de presión, la tapa se desprenda antes de que se produzca un derrame del combustible, según explicó el propietario de la planta industrial. En este caso, el mecanismo habría funcionado correctamente y, por fortuna, no se registró derrame del líquido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esperan espuma especial para extinguir el fuego

El propietario de la empresa indicó que los bomberos esperan la llegada de un producto especial, conocido como espuma o espumante, además de dos vehículos preparados para distribuirlo y combatir el fuego hasta lograr su extinción total.

La previsión inicial era que los trabajos pudieran concluir durante la tarde de este lunes, dependiendo de la llegada de los equipos y los insumos necesarios.

Mientras tanto, los bomberos voluntarios de Juan Manuel Frutos, Caaguazú, Coronel Oviedo, Ypacaraí y otras localidades permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento de los depósitos cercanos.

Heindrich reconoció que existe peligro de que los demás tanques puedan sobrecalentarse y también incendiarse o explotar si no se mantienen a una temperatura adecuada. Sin embargo, aseguró que, mediante el trabajo permanente de los bomberos, están logrando mantenerlos refrigerados.

No hubo víctimas y la planta estaba sin actividad

El empresario confirmó que no se registraron víctimas humanas ni personas heridas. Explicó que el incendio se inició durante la noche del domingo, cuando la planta no estaba operando debido a que habitualmente no trabajan ese día.

En el establecimiento solamente se encontraban el guardia de seguridad y otro trabajador, quienes observaron lo ocurrido y comunicaron inmediatamente la emergencia. Posteriormente, la empresa alertó a las compañías de bomberos de la zona, que acudieron para evitar que las llamas se propagaran a los demás depósitos.

La situación se produce en plena temporada de zafra de la alcoholera, lo que podría representar un importante impacto para las operaciones de la empresa.

Finalmente, Heindrich señaló que las lluvias registradas en la zona están contribuyendo a refrescar el ambiente y los equipos, lo que representa una ayuda en medio de las tareas de emergencia.