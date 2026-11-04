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Policiales
04 de noviembre de 2026 - 13:33

Cae presunto autor del asesinato de su primo y de un intento de feminicidio

El hombre detenido surge como el principal sopechoso de la muerte de su primo ocurrido en Yataity del Norte
El hombre detenido por la policía está en la comisaría 8ª de Santaní a cargo del fiscal de la causa.Sergio Escobar

Efectivos de la Policía de la Comisaría 8ª de San Estanislao detuvieron a un hombre que estaba siendo buscado por el homicidio doloso de su primo y el intento de feminicidio de su expareja en Yataity del Norte.

Por Sergio Escobar Rober
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El aprehendido fue identificado como Alfredo Rodríguez Ramoa (37), domiciliado en la calle San Juan de la compañía Guavirá, de la ciudad de Yataity del Norte.

El mismo está sindicado de asesinar a su primo hermano, Mauro Francisco Rodríguez Colmán, y de herir gravemente a tres mujeres, entre ellas su expareja, Sofía Vera Frutos (29).

La detención de Rodríguez Ramoa se produjo en un camino vecinal ubicado entre los municipios de Unión y San Estanislao, cuando esta persona aparentemente tenía la intención de encontrarse con un familiar cercano en un lugar próximo a su escondite. Los efectivos de la Comisaría 8ª ya lo estaban esperando, según informó el subjefe de la citada sede policial, el subcomisario Milciades Velázquez.

Ya estaba imputado y con orden de prisión preventiva

El fiscal de la causa de la Unidad Nº 1 de San Estanislao, Cristian David González, dijo que Alfredo Rodríguez Ramoa está imputado y cuenta con orden de prisión preventiva por homicidio doloso y feminicidio en grado de tentativa.

Lea más: Yataity del Norte: problemas entre expareja terminaron en una tragedia

El luctuoso episodio ocurrió el 21 de octubre, cuando el presunto homicida llegó a la casa de la familia de su expareja, Sofía Vera Frutos, donde se encontraba su primo, a quien asesinó utilizando un cuchillo que tenía en la cintura.

Con la misma arma blanca intentó matar a Sofía Vera Frutos, a su cuñada Griselda Vera (30) y a la mamá de ambas, Mirian Frutos Escobar (49).

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