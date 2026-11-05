Accidente sobre Mariscal López: un automóvil volcó con una bebé de 3 años a bordo

Un accidente de tránsito se registró en la noche del miércoles sobre la avenida Mariscal López, a pocos metros del viaducto de Madame Lynch. Un automóvil Toyota Auris volcó y quedó con las ruedas hacia un costado. En el habitáculo viajaban tres personas, entre ellas una niña de aproximadamente 3 años.

Bomberos voluntarios de Fernando de la Mora acudieron al lugar tras recibir una alerta del sistema 911. Al llegar, encontraron a los ocupantes dentro del vehículo, que había quedado volcado de costado.

El comandante Pablo Tapia informó que las tres personas estaban estables. La niña sufrió algunos raspones provocados por el cinturón de seguridad, mientras que la mujer que la acompañaba manifestó dolor en uno de los tobillos. El conductor también presentó lesiones leves.

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Investigan las circunstancias del vuelco

Tapia señaló que no pudieron determinar las causas exactas del accidente. Sin embargo, mencionó que el vehículo circulaba por un sector con una curva pronunciada, donde ya se registraron otros percances.

El bombero tampoco pudo confirmar si hubo otro vehículo involucrado. Agregó que la calzada mojada, debido a las lluvias, pudo haber sido otro factor que contribuyó a que el conductor perdiera el control del automóvil.