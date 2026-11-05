ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Policiales
05 de noviembre de 2026 - 01:36

Accidente sobre Mariscal López: un automóvil volcó con una bebé de 3 años a bordo

Vehículo volcado sobre un costado, atrapado entre un poste y una estructura metálica, iluminado por una farola cercana.
Vuelco en la curva de Mariscal López y Madame Lynch.

Un automóvil volcó sobre la avenida Mariscal López, cerca del viaducto de Madame Lynch. Tres personas, entre ellas una bebé de 3 años, viajaban en el vehículo y sufrieron lesiones leves.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un accidente de tránsito se registró en la noche del miércoles sobre la avenida Mariscal López, a pocos metros del viaducto de Madame Lynch. Un automóvil Toyota Auris volcó y quedó con las ruedas hacia un costado. En el habitáculo viajaban tres personas, entre ellas una niña de aproximadamente 3 años.

Bomberos voluntarios de Fernando de la Mora acudieron al lugar tras recibir una alerta del sistema 911. Al llegar, encontraron a los ocupantes dentro del vehículo, que había quedado volcado de costado.

El comandante Pablo Tapia informó que las tres personas estaban estables. La niña sufrió algunos raspones provocados por el cinturón de seguridad, mientras que la mujer que la acompañaba manifestó dolor en uno de los tobillos. El conductor también presentó lesiones leves.

Lea más: Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil

Investigan las circunstancias del vuelco

Tapia señaló que no pudieron determinar las causas exactas del accidente. Sin embargo, mencionó que el vehículo circulaba por un sector con una curva pronunciada, donde ya se registraron otros percances.

El bombero tampoco pudo confirmar si hubo otro vehículo involucrado. Agregó que la calzada mojada, debido a las lluvias, pudo haber sido otro factor que contribuyó a que el conductor perdiera el control del automóvil.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
02
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
03
Política
Proyecto de Peña procuró “saquear” Fondo de Garantías de Depósitos y cubrir “mono” de delincuentes
Ver más
04
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más
05
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar