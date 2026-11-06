Disturbios frente a la casa de Peña: comisario herido y Policía denuncia infiltrados

La manifestación frente a la vivienda del destituido expresidente Santiago Peña derivó este viernes en incidentes. Un grupo de manifestantes lanzó piedras contra los agentes que custodian la zona. El comisario Pedro Babera, jefe de la Comisaría 10ª, resultó herido por un cascote.

Una ambulancia fue requerida al lugar para asistirlo. La herida cortante se produjo a la altura de la ceja izquierda, cerca del ojo.

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“Se están infiltrando grupos”

Los propios agentes advirtieron que habría infiltrados entre los manifestantes, con la intención de incidentar una protesta ciudadana genuina. “Lastimosamente hay grupos que se están infiltrando”, dijo Babera.

Según el comisario, se trata del mismo grupo que ya fue identificado por la Dirección de Inteligencia y que antes se manifestaba en el centro. Relató que los vecinos del lugar estaban tranquilos y que no ocurría nada hasta la llegada de ese otro grupo. Desde entonces, afirmó, comenzaron a incendiar, estirar la valla y a “querer atropellar el sistema de seguridad”.

La Policía no presentó pruebas de esa identificación ni detalló cómo distingue a los supuestos infiltrados de los vecinos. Tampoco precisó cuántas personas serían.

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Refuerzo y posible traslado

Babera pidió calma a la ciudadanía. Recordó que ya se realizó el juicio político y que Peña está privado de su libertad en su domicilio. Informó que mañana será convocado por el Ministerio Público. “De nuestra parte no va a haber ningún tipo de represalia. Vamos a contener la situación”, aseguró.

Consultado sobre si el operativo continuaría, respondió que sí y que será reforzado.

Posible traslado de Peña

Fuentes de organismos de seguridad indicaron además que se analiza trasladar al exmandatario al Regimiento Escolta Presidencial. La posibilidad no fue confirmada oficialmente.

Los incidentes se dan el mismo día en que vecinos de La Piedad se autoconvocaron en el lugar para exigir que Peña sea llevado a Tacumbú y no cumpla arresto domiciliario.