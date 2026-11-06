ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
06 de noviembre de 2026 - 23:38

Disturbios frente a la casa de Peña: comisario herido y Policía denuncia infiltrados

Un comisario herido por un cascote y denuncias de infiltrados marcan la protesta frente a la casa de Santiago Peña. Evalúan trasladarlo al Regimiento Escolta.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La manifestación frente a la vivienda del destituido expresidente Santiago Peña derivó este viernes en incidentes. Un grupo de manifestantes lanzó piedras contra los agentes que custodian la zona. El comisario Pedro Babera, jefe de la Comisaría 10ª, resultó herido por un cascote.

Una ambulancia fue requerida al lugar para asistirlo. La herida cortante se produjo a la altura de la ceja izquierda, cerca del ojo.

Comisario Pedro Babera de perfil, con herida visible en el rostro, rodeado por espectadores en un ambiente nocturno.
El comisario Pedro Babera fue herido en disturbios ocurridos en las inmediaciones de la casa del expresidente Santiago Peña.

Lea más: Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”

“Se están infiltrando grupos”

Los propios agentes advirtieron que habría infiltrados entre los manifestantes, con la intención de incidentar una protesta ciudadana genuina. “Lastimosamente hay grupos que se están infiltrando”, dijo Babera.

Según el comisario, se trata del mismo grupo que ya fue identificado por la Dirección de Inteligencia y que antes se manifestaba en el centro. Relató que los vecinos del lugar estaban tranquilos y que no ocurría nada hasta la llegada de ese otro grupo. Desde entonces, afirmó, comenzaron a incendiar, estirar la valla y a “querer atropellar el sistema de seguridad”.

La Policía no presentó pruebas de esa identificación ni detalló cómo distingue a los supuestos infiltrados de los vecinos. Tampoco precisó cuántas personas serían.

Lea más: Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”

Refuerzo y posible traslado

Babera pidió calma a la ciudadanía. Recordó que ya se realizó el juicio político y que Peña está privado de su libertad en su domicilio. Informó que mañana será convocado por el Ministerio Público. “De nuestra parte no va a haber ningún tipo de represalia. Vamos a contener la situación”, aseguró.

Consultado sobre si el operativo continuaría, respondió que sí y que será reforzado.

Posible traslado de Peña

Fuentes de organismos de seguridad indicaron además que se analiza trasladar al exmandatario al Regimiento Escolta Presidencial. La posibilidad no fue confirmada oficialmente.

Los incidentes se dan el mismo día en que vecinos de La Piedad se autoconvocaron en el lugar para exigir que Peña sea llevado a Tacumbú y no cumpla arresto domiciliario.

Lo
más leído
del día

01
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
02
Política
Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dice abogado defensor
Ver más
03
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
05
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más

Te puede interesar