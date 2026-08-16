Para la Senad, docente y líder indígena abatidos eran objetivos de interés dentro del grupo criminal de Macho

A través de un comunicado oficial, la institución antidrogas sentó postura ante las críticas suscitadas tras la violenta muerte del líder indígena Antonio Carrillo Mancuello y el docente Catalino Ramón Correa Acevedo, ambos abatidos en un enfrentamiento en la zona conocida como Americana, distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú.

Para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ambas personas estaban estrechamente vinculados a la organización criminal liderada por el supuesto narcotraficante prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, “Macho”.

Durante la misma operación denominada “Redención” los agentes especiales de la Senad lograron capturar a otro presunto elemento de la logística de Macho en la región identificado como Bruno López Ortiz, quien en el momento de ser interceptado portaba un fusil semiautomático con su respectivo cargador.

Tras confirmar la identidad de Bruno y requisar el arma que tenía en su poder, este fue rápidamente sacado de la zona de operaciones a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, que estaba apoyando toda la misión.

Tiroteo fatal en Corpus Christi, Canindeyú

De acuerdo con el mismo relato de los intervinientes, minutos después de la captura de Bruno aparecieron en la zona Catalino Correa y Antonio Carrillo a bordo de un automóvil blanco, quienes aparentemente al verse acorralados intentaron abrirse paso a tiros y terminaron muertos.

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Los intervinientes informaron que cada uno de los abatidos portaba un fusil FAL calibre 7.62mm que fueron incautados y enviados al laboratorio forense para ser sometidos a peritaje. Con la pericia, se busca confirmar o descartar que estas armas ya fueron usadas en ataques contra los organismos de seguridad en la misma región.

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Según los investigadores, desde hace años Macho opera en la región con la complicidad de los líderes de estas comunidades indígenas. El criminal les alquila sus tierras para cultivar grandes extensiones de marihuana y también emplea a los nativos para los trabajos de cultivo y procesamiento de la droga.

Pero lo más importante es que también usa a los miembros de los pueblos originarios como campanas y guardias para evitar que los organismos de seguridad, como la Senad, Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía le pueda llegar con la suficiente rapidez como para capturarlo.

Avances en la lucha contra Felipe Santiago Acosta

Fuentes oficiales confirmaron que con este procedimiento ya fueron abatidos 14 presuntos pistoleros que operaban para la organización criminal de Macho, también se supo que otros 21 elementos de la logística de narco prófugo fueron capturados.

Se incautaron al menos 50 fusiles automáticos de calibres que oscilan entre el 5.56mm. y el 7.62mm. También se logró el decomiso de un fusil calibre .50 utilizados por francotiradores y hasta para atacar aviones y helicópteros.

También fueron incautados 34 vehículos que eran utilizados por los narcos para el traslado de grandes cargamentos de marihuana prensada y al menos nueve embarcaciones.

Familiares de los abatidos y miembros de organismos de derechos humanos protestaron contra el procedimiento y aseguraron que los fallecidos no tenían vínculos con el crimen organizado.

Pero voceros de la Secretaría Nacional Antidrogas aseguraron que el procedimiento fue la fase final de trabajos de investigación e inteligencia desplegada en la zona y que tanto el líder nativo y el docente eran objetivos de muy alto valor para los organismos de seguridad debido al estrecho relacionamiento de ambos con narco prófugo Macho.