Cae presunto pistolero tras un allanamiento en el barrio Tacumbú de Asunción

El presunto pistolero detenido es Adalberto Emiliano Rojas Fretes (22), en cuyo poder fueron encontrados el arma utilizada en el fallido atentado, la motocicleta en que se estaba desplazando cuando efectuó el disparo, más otras evidencias que fueron recogidas por los agentes del departamento Investigaciones de Asunción.

La víctima del disparo fue Adrián De Jesús Domínguez Pérez (22), domiciliado en la villa La Esperanza del barrio Sajonia, quien actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación de la herida sufrida en el rostro lado derecho.

Fuentes del departamento Investigaciones de la Policía señalaron que existen sospechas de que víctima y victimario serían integrantes de algunas pandillas antagónicas que operan en los barrios Tacumbú, Sajonia y Obrero de la capital.

Hablan de pelea entre bandas

Se desconoce en forma oficial algún antecedente de peleas o disparos entre los miembros de estas bandas, pero en la madrugada del 8 de noviembre pasado, Adalberto Emiliano y otros cómplices aparentemente estaban patrullando su jurisdicción cuando encontraron a Adrián De Jesús y otros compañeros sobre la calle Mallorquín casi Lérida.

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Adalberto Emiliano, quien aparentemente iba de acompañante en una de las motos no dudó y sacó su arma, un revólver calibre 38 y abrió fuego contra los tres jóvenes en plena marcha.

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Para suerte de los tres la puntería del sospechosos no era muy buena y falló casi todos los disparos, el único que sufrió una herida de refilón fue Adrián De Jesús, quien fue auxiliado y derivado al Hospital de Barrio Obrero, cuyos encargados alertaron a los agentes de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones de lo que había pasado.

Desde ese momento, agentes de Investigaciones efectuaron el seguimiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona y con el testimonio de las víctima lograron identificar y finalmente capturar al autor de los disparos, Adalberto Emiliano Rojas Fretes, quien ya está a cargo del Ministerio Público.