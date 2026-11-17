El Ministerio Público tiene a su cargo el esclarecimiento de una denuncia por un supuesto hecho de abuso sexual contra una escolar de 12 años. Según la denuncia, el ataque contra la autonomía sexual de la niña ocurrió en agosto de este año, en el baño de una institución educativa en la zona de Tacuaras.

Los familiares de la víctima reclaman el esclarecimiento del caso y exigen que la investigación avance, al considerar que desde la presentación de la denuncia, en septiembre último, no se ha obtenido una respuesta de la Justicia.

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Ante los cuestionamientos de los familiares, el fiscal David Cabral, responsable de la causa, aseguró que la investigación se encuentra en plena etapa de desarrollo y negó que el Ministerio Público haya dejado de realizar diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal explicó que, tras recibir la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y, especialmente, la condición de vulnerabilidad de la víctima por tratarse de una niña.

En ese sentido, Cabral indicó que ya se realizaron diligencias investigativas, entre ellas la entrevista en Cámara Gesell, y que también se solicitó una evaluación psicológica de la menor, con el propósito de contar con elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de la denuncia.

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Cabral señaló, además, que la víctima recibió acompañamiento profesional desde que se tuvo conocimiento del caso.

Explicó que se dispuso su traslado y atención en el Hospital Regional de Pilar, además de contención y asistencia psicológica, conforme a los mecanismos de protección establecidos para estos hechos.

De acuerdo con los datos de la denuncia, el supuesto responsable sería un joven de 19 años, identificado por la víctima. Según los datos, tras cometer hecho, este se habría enrolado para el servicio militar obligatorio en una unidad castrense de Ñeembucú.

Sin embargo, su presunta participación forma parte de la investigación fiscal y deberá ser determinada conforme al avance de las diligencias.

El fiscal insistió en que se trata de una causa especialmente delicada y grave, por lo que el Ministerio Público debe actuar con objetividad y reunir los elementos necesarios antes de adoptar las decisiones correspondientes.

Mientras tanto, los familiares de la menor mantienen su reclamo de justicia y esperan que las actuaciones fiscales permitan esclarecer lo sucedido y determinar las eventuales responsabilidades penales.