Este miércoles, el fiscal Silvio Corbeta encabeza un procedimiento en la empresa de seguridad GSR Security -con nombre legal Dobrestec-, que proveía servicios al grupo Vázquez.

El procedimiento realizado hoy, junto con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, busca documentaciones y registros de varias armas cortas y largas halladas en la bodega.

El mismo lugar ya había sido intervenido ayer y se localizaron varias bolsas con dinero en efectivo. El Ministerio Público incautó más de G. 9.000 millones en la firma, pero detectó un faltante de G. 3.090 millones.

El dinero fue entregado a directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), que lo administrará en el marco de la intervención. Por el caso, la Fiscalía ordenó la detención del representante legal de GSR, Fabricio Martínez, orden que ya se cumplió.

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