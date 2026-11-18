El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Pedro Juan Caballero, informó que detuvo a un hombre identificado como Oscar Duarte, de 37 años, en el marco de la investigación del crimen del piloto y comerciante brasileño Gabriel Amarilha Casco.

El procedimiento de captura se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Jardín Aurora, de esta capital departamental. Del poder del detenido, quien es exempleado de la playa de vehículos propiedad de la víctima, se incautó un celular iPhone que sería propiedad del asesinado, según los responsables.

De esta manera, son dos los detenidos en el marco de las pesquisas del caso, teniendo en cuenta que uno de los supuestos sicarios, identificado como Marcos Antonio Silva (33), fue detenido e imputado por la Fiscalía horas después del crimen.

¿Por qué se realizó la detención?

Según el comisario Fredy Duarte, subjefe de Investigaciones, Oscar Duarte era uno de los que se encontraban con la víctima cuando se produjo el ataque y, tras perpetrarse el hecho, tomó el celular del fallecido y huyó del lugar.

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La conducta desplegada por el hoy detenido levantó la sospecha de los investigadores. Según el comisario Duarte, el privado de libertad relató a los intervinientes que se asustó y, por ese motivo, se apoderó del celular de la víctima y se lo llevó.