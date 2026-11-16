Piloto y comerciante asesinado en PJC: hablan de avances en la investigación

El caso de sicariato del que fue víctima el piloto y comerciante brasileño Gabriel Amarilha Casco (29) tiene un importante avance, según el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay.

El comisario César Diarte, jefe de dicha dependencia policial, confirmó que el hombre que dijo ser Marcos Antonio Silva (33), quien está hospitalizado bajo custodia policial, es uno de los supuestos partícipes del atentado mortal.

El jefe policial afirmó que el propio Silva admitió haber participado en el hecho. Además, las características de las prendas de vestir incautadas en su poder coinciden con las utilizadas por uno de los atacantes, según Diarte.

Buscan a los demás sicarios

El comisario César Diarte indicó que, además de los datos brindados por el detenido, varias informaciones e imágenes de circuito cerrado están siendo procesadas por los investigadores para dilucidar el caso.

Señaló que todo un equipo a su cargo trabaja intensamente para identificar a los demás miembros del grupo de criminales, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia, por lo que cree que en los próximos días se pueden lograr importantes resultados.

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El viernes, en horas de la noche, el piloto Gabriel Amarilha Casco fue atacado a tiros por sicarios cuando se encontraba en la playa de vehículos de su propiedad. El mismo reaccionó e hirió a dos de los cuatro sicarios.

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Uno de ellos llegó a un hospital privado para ser atendido, fue detenido y quedó internado bajo custodia policial, mientras que el otro se dio a la fuga junto a los demás integrantes del grupo de criminales que cometieron el atentado.