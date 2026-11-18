El Registro Unificado Nacional (RUN) identificó 2.331 propiedades inmuebles a nombre de personas inhibidas en el marco del escándalo Ueno Bank.

La directora del RUN, Lourdes González, confirmó que el relevamiento comprende bienes ubicados en distintos puntos del país y que los datos serán remitidos a la Fiscalía. Además, advirtió que la cantidad podría aumentar.

La cifra corresponde a los registros detectados hasta el lunes pasado y comprende propiedades ubicadas en Asunción, Ciudad del Este, el Chaco y otros puntos del territorio nacional.

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Ueno: ¿pueden saltar más bienes?

El trabajo se desarrolla mediante el cruce de información del Catastro y del Registro Inmobiliario, con el objetivo de identificar los bienes vinculados a las personas y empresas investigadas en la causa.

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“Puede que salten más”, advirtió González, al señalar que el proceso de verificación continúa y que todavía podrían aparecer más inmuebles relacionados con los inhibidos.

RUN también identificó 160 vehículos

Además de las propiedades inmuebles, el RUN detectó 160 vehículos relacionados con las personas investigadas. De ese total, entre 60 y 70 todavía figuran a nombre de sus actuales titulares, mientras que los demás corresponden a vehículos que anteriormente estuvieron registrados a nombre de los involucrados, pero que posteriormente fueron transferidos, según explicó.

Según las explicaciones de González, los bienes fueron registrados tanto a nombre de personas jurídicas como de particulares.

González añadió que los resultados del relevamiento serán remitidos al Ministerio Público, que podrá utilizar la información dentro de las investigaciones correspondientes.

¿Qué propiedades encontraron a nombre de Grupo Vázquez?

En medio de las denuncias de vecinos del barrio La Piedad de Asunción por dificultades para titular sus terrenos y amenazas de desalojo, documentos internos del Grupo Vázquez revelaron pagos por G. 1.137 millones a un gestor para conseguir un “veto” y realizar otros trámites relacionados con el denominado “barrio Ueno”, durante la gestión del exintendente de Asunción Luis Bello (ANR-HC).

El conglomerado empresarial habría movilizado G. 9.736 millones para quedarse con 71 propiedades municipales en un periodo de dos años. Sin embargo, al ser consultada sobre estos inmuebles, González aclaró que el RUN encontró hasta el momento tres fincas adjudicadas por la Municipalidad de Asunción al Grupo Vázquez.

La directora precisó que estas tres fincas podrían contener varios lotes, por lo que todavía no se conoce la cantidad exacta de terrenos comprendidos. Explicó que una de las propiedades identificadas tiene una extensión considerable y que aún deben determinar cuántos lotes contiene.

También señaló que existen otros terrenos que fueron adquiridos de particulares, así como propiedades municipales respecto de las cuales todavía no se pudo establecer si se concretó la adjudicación a favor del Grupo Vázquez.

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Asunción concentraría la mayor cantidad de inmuebles

González indicó que la mayor cantidad de propiedades detectadas se encuentra en la Región Oriental. Dentro de esa zona, Asunción sería el punto donde se concentraría el mayor número de inmuebles vinculados a los investigados.

El relevamiento permitió identificar propiedades registradas a nombre de distintas empresas y personas relacionadas con la causa. González refirió que entre ellas figuran Ueno, ex-Visión, firmas vinculadas y el Grupo Vázquez.

La directora del RUN aclaró que la revisión abarca todo el territorio nacional y que el trabajo de cruce de datos sigue en marcha. Por ese motivo, la cantidad de 2.331 propiedades constituye el registro actualizado hasta el último corte informado y no necesariamente el total definitivo.