El procedimiento encabezado por los fiscales Ruth Karina Benítez, de la Unidad contra Delitos Informáticos, y Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la sede de la empresa GSR Security, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción; inició al mediodía de ayer (martes 17) y finalizó en los primeros minutos de este miércoles 18.

La firma allanada depositaba valores en efectivo, en guaraníes y dólares. El último arqueo al que accedieron los investigadores, de fecha 3 de noviembre, día en que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el procedimiento de resolución de Ueno Bank, registraba unos G. 18.000 millones y US$ 189.000; pertenecientes a Ueno Bank y a REDISA (Red Digital), otra empresa integrante del esquema, según la fiscalía.

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Puntualmente, de acuerdo con el asiento contable de Tesorería plasmado en el informe y sistema de la firma GSR Security, los montos en la bóveda deberían ser como muestra el siguiente gráfico:

Dinero faltante en GSR Security

Al momento del conteo, en presencia de funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), se confirmó un faltante de G. 3.090.600.000, en el paquete del dinero depositado por la empresa Red Digital.

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Según el último conteo de la comitiva encargada del procedimiento en la sede de GSR Security, el monto total de lo encontrado en el lugar, tanto en guaraníes como en dólares; se muestra en el siguiente gráfico:

Móvil de GSR habría llevado dinero de bóveda

Durante el procedimiento fiscal policial en la sede de la empresa GSR Security, los intervinientes constaron además que el martes 3 de noviembre, minutos antes de las 17:00, se apagaron las cámaras de lugar, y recién una hora después volvieron a prenderse. En la madrugada de ese día el BCP anunció el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

La sospecha de los investigadores es que en ese momento entraron a la bóveda y se llevaron parte de dinero depositado en el lugar.

A las 19:00 aproximadamente, de ese mismo 3 de noviembre, se volvieron a apagar las cámaras hasta el día siguiente. Según el registro del GPS, el móvil 7 de la transportadora salió de la casa Central y se dirigió hasta el barrio Trinidad, donde el propietario tiene un negocio con la esposa.

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El horario de la salida del móvil 7 coincide con el horario de apagado de cámaras; mientras que el mediante del GPS ubicada al móvil de la transportadora en el inmueble del propietario de GSR Security.

En el sitio se encontró el informe de estado de cuenta de la bóveda firmado por el señor Fabricio Martín Martínez Appleyard, representante de la empresa GSR Security, quien quedó detenido por orden de los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta.