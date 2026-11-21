El doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 22:00 de ayer viernes 20 de noviembre, en la avenida Marcial Samaniego, en el puente sobre el arroyo Mborore, ya prácticamente llegando al cauce del río Paraná, en el distrito de Bella Vista, departamento de Itapúa.

Los asesinados fueron identificados como Éder Willian Reckziegel Gómez, de 43 años, y Gustavo Leonel Sánchez Schneider, de 24 años, ambos paraguayos, quienes llegaron al lugar en una camioneta Chevrolet S10, con chapa AASX 260, con intenciones de vender una pistola calibre 9 milímetros.

En tanto que los supuestos homicidas son Édgar Eduardo Tovar Franco, de 37 años, y el que dijo llamarse Giancarlo Gaviria Valderrama, de 21 años, ambos colombianos.

Como cómplices fueron detenidos Tomás Domínguez Argüello, de 43 años, y Antoni Sebastián Chechi Palacios, de 24 años, los dos paraguayos, quienes habrían actuado como intermediarios para la compra del arma.

El subjefe de Investigaciones de Itapúa, comisario Blas Bordón, explicó que según las averiguaciones los dos paraguayos ahora fallecidos y los dos colombianos ahora detenidos acordaron encontrarse en dicho lugar para concretar la venta de la pistola, pero como ya era de noche, los vendedores dijeron que ya no podrían hacer la transferencia de la titularidad del arma porque la escribanía ya estaba cerrada.

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Sobre el punto, el dueño del arma, Éder Willian Reckziegel Gómez, supuestamente propuso reanudar la conversación hoy a la mañana o el lunes, a lo que el colombiano Édgar Eduardo Tovar Franco reaccionó molesto porque había viajado una hora desde Encarnación para cerrar el negocio.

En ese momento, la discusión aparentemente subió de tono y el colombiano Édgar Eduardo Tovar Franco, quien tenía la pistola en su mano, les disparó y les mató a los dos vendedores paraguayos.

Tras consumar el ataque, el colombiano Édgar Eduardo Tovar Franco y su compatriota Giancarlo Gaviria Valderrama huyeron de la escena, robando incluso la camioneta de las víctimas, pero en una rápida reacción de la Policía, que capturó a los dos intermediarios paraguayos, se pudo detener también a los principales sospechosos cuando estaban llegando a Encarnación.

Al final, los dos vendedores del arma terminaron muertos con esa misma pistola que pretendían comercializar, y los dos colombianos interesados en adquirirla surgen ahora como principales sospechosos del atentado.

El caso está a cargo del fiscal de las Colonias Unidas, Héctor Garay.