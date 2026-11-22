El informe policial señala que, aproximadamente a las 09:00 de este domingo, a 56 kilómetros al norte de la capital del primer departamento, en el distrito de San Alfredo, una camioneta Toyota Hilux, con placa BAX 163, en la que viajaban cinco personas, volcó.

El accidente ocurrió en la ruta PY22, en el tramo Concepción-Vallemí, donde cada vez hay más baches, añade el reporte.

Según las informaciones, el conductor del vehículo siniestrado, Reinaldo Ramírez Borja, dijo que circulaba en sentido sur cuando cayó en un enorme bache ubicado en plena ruta. Esto hizo que perdiera el control del rodado, saliera de la vía, volcara y quedara a metros de la carretera.

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A consecuencia del accidente, el chofer de la camioneta sufrió golpes y una herida leve. Las demás personas salieron ilesas.

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Ramírez Borja fue auxiliado en una ambulancia que presta servicios en la Unidad de Salud Familiar (USF) de San Alfredo y trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción.