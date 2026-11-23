La Dirección de Policía de Amambay investiga un caso de doble homicidio, tras el hallazgo de dos cuerpos en un camino vecinal de la colonia Santa Clara, del distrito de Cerro Corá.

Los fallecidos fueron identificados como Vidal Ferreira Gómez, de 27 años y Francisco Romero Reinoso, de 32; el primero contaba con una orden de captura y antecedentes penales por casos de abigeato, según un informe policial.

Ambos presentaban heridas de arma de fuego. Sin embarg,o no fueron encontradas vainillas servidas cerca de los cadáveres, según indicaron los intervinientes.

¿Qué presumen los investigadores?

Desde la Dirección de Policía de Amambay, manejan varias hipótesis en torno al doble crimen. Prácticamente se descarta que haya sido con finalidad de robo ya que la motocicleta de una de las víctimas y otras pertenencias fueron halladas en el lugar.

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A juzgar por las referencias de participación en casos de abigeato, no se descarta que se trate de un “ajuste de cuentas” entre personas dedicadas a ese tipo de hechos punibles, según presumen los responsables de las pesquisas.