Ciudad Ordenada y Tránsito Seguro, Verano sin accidentes, es la denominación del proyecto de la Junior Chamber International (JCI) de Pedro Juan Caballero, socializado este viernes con la comunidad.

La abogada Fátima Peña, responsable del proyecto, indicó que las estadísticas de accidentes son preocupantes y que, con la ejecución de este proyecto, se busca reducir el número de accidentados y contar con un tránsito seguro.

Isidro Zárate, representante de los bomberos, dijo que, en lo que va del año, 34 personas fallecieron en accidentes de tránsito.

Por su parte, el doctor Pablo Ayala, representante de salud pública, informó que de enero hasta la fecha unos 1.500 accidentados fueron asistidos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Anuncian que intensificarán controles

Agustín Torres, jefe de Tránsito de la Municipalidad, señaló que, por orientación del intendente Ronald Acevedo (PLRA), se intensificarán los controles en las calles, principalmente en cuanto a motociclistas sin casco y vehículos sin luces.

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Por su parte, el comisario Aníbal Franco propuso la creación de una ordenanza municipal que otorgue a agentes de la Policía Nacional facultades que actualmente son exclusivas de la PMT, como el control del uso del casco, entre otras.

Los conductores imputados tras accidentes

El fiscal Andrés Cantaluppi indicó que, en Pedro Juan Caballero, el delito más común es el de exposición a peligro en el tránsito terrestre, producto de conductores que manejan alcoholizados y de la falta de habilitación para conducir. Estos conductores muchas veces protagonizan accidentes.

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El testimonio de una víctima

Durante la presentación del proyecto, Isabelino Olazar compartió su testimonio, ya que fue víctima de un accidente de tránsito. Expuso que tuvo secuelas y que tuvo que afrontar un duro proceso para superar traumas, complejos y limitaciones que le produjo lo sucedido.