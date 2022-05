Velázquez se reunirá con el “área cultural”

“Yo no me candidato a nada. No es un evento partidario, es un evento cultural”, dijo el funcionario.

Capdevila agregó que a su criterio, todos los candidatos deberían escuchar las propuestas del sector cultural.

El evento se realizará el 31 de mayo en la Caja Bancaria (Santa Teresa y Bernardino Caballero) desde las 18:00 y se anuncia la presencia de representantes de “todos los sectores culturales”.

No obstante, en redes sociales se divulgó una invitación del mismo acto cuya organización se atribuía a la Coordinadora de funcionarios colorados y al titular de la citada entidad estatal.

“La Secretaría Nacional de Cultura no sabe lo que es Patrimonio, están muy ocupados preparando el Acto de la Coordinadora Cultural Colorada del martes. Que se caigan los Edificios Patrimoniales no es problema de Rubén Capdevila, todo eso puede esperar”, expresaba por su parte indignada en redes sociales María Esther Aquino. También otros internautas criticaron.