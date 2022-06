Diputados dejan sin quorum la sesión sin aprobar creación de 532 cargos para la Fiscalía

Los diputados cartistas decidieron retirarse de la sala de sesiones molestos por las expresiones de la diputada Celeste Amarilla (PLRA), quien cuestionó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no haya dado la cara para detallar el uso de la millonaria ampliación presupuestaria que solicitaba para su institución, como sí lo hizo la diputada Rocío Vallejo (PPQ), a quien señaló como defensora de la Fiscalía.

Lea más: Diputados crearán 532 cargos para Fiscalía tras atentado contra fiscal Pecci

Amarilla dijo a sus colegas que podían aprobar el proyecto de ampliación presupuestaria, pero que “va a quedar constancia de que van a seguir muriendo intendentes, fiscales, gobernadores y ojalá mueran diputados, siempre que no sea yo. Va a seguir y va a seguir el crimen organizado y se van a seguir retirando los de la la bancada afín a la Fiscalía, y se van a seguir retirando cada vez que no me quiera escuchar, mejor renuncie diputado porque me va a seguir escuchando”, dijo al dar a entender que varios de sus colegas tienen la “necesidad” de apoyar la ampliación por las causas que tienen.

La diputada Jazmín Narváez, líder de la bancada oficialista, molesta porque los cartistas se retiraron de la sala dijo: ¡Bachi al final el Ministerio publico va a pagar la cuenta por el exabrupto de ella!, en alusión a la diputada Amarilla.

Los diputados en total buscan crear 532 cargos, que incluye la creación de 40 unidades fiscales (con vigencia por cuatro meses), conforme al siguiente detalle: cinco fiscales adjuntos, 40 agentes fiscales, 120 asistentes fiscales, 80 secretarios fiscales, 40 auxiliares fiscales.

Asimismo, para la creación de cargos de apoyo a la gestión fiscal como: 17 médicos forenses, 60 psicólogos, 30 trabajadores sociales, 10 psiquiatras forenses, 30 asistentes, 60 peritos y 40 Choferes.

Piden aplazamiento del proyecto para convocar a Quiñónez

La diputada Amarilla pidió sin éxito postergar el tratamiento del proyecto de ley para escuchar a la fiscala Quiñónez. El diputado Édgar Acosta (PLRA), presidente de la comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria, dijo que la creación de cargos no iban a resolver los problemas y que el impacto presupuestario anual iba a ser de G.14 mil millones.

Por su parte, el diputado Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que dan nuevamente su voto de confianza “a quien encabeza esa institución” como también pretendían hacer los diputados del Partido Patria Querida, quienes habían votado a favor del juicio político a la fiscala general Quiñónez, donde una de las causales era su mala gestión presupuestaria al frente de la institución.