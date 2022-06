Ministra Bacigalupo se lanza a senadora y Velázquez pide impedir que “ligados al crimen organizado vuelvan al Gobierno”

Carla Bacigalupo, quien aún no renunció a su cargo para lanzar su candidatura, se presentó esta noche junto a la chapa de presidenciables por Fuerza Republicana, Hugo Velázquez y Juan Manuel Brunetti, el candidato oficialista a la Gobernación de Central, Luis González, actual intendente de Capiatá y el candidato a diputado por Central, Esteban Dávalos.

“No podemos nosotros permitir que el zorro se ocupe de cuidar el gallinero. No podemos permitir que estos tipos que todo el día salen en el diario, con sospechas de todas sus empresas que están lavando dinero y están traficando cigarrillos, no podemos permitir que gente que está ligada al crimen organizado vuelvan a llegar al poder de la República”, afirmó Velázquez en su discurso, disparando contra la otra facción interna de la ANR liderada por Horacio Cartes, el movimiento Honor Colorado.

Pidió a todos los “colorados y paraguayos de bien” ponerse “firmes y fuertes contra este grupo político” que “solamente utilizan el Estado para favorecer sus negocios y sus empresas”. Pidió “correrle con votos” y dijo que no le iban a “hacer correr” a él.

“He recorrido los tres poderes del Estado y como fiscal ya le he enfrentado al crimen organizado y me planté frente a él y no me hicieron correr y estos ‘delincuente’i’ no me van a hacer correr, nos vamos a poner firmes y les vamos a ganar de vuelta”, afirmó.

Bacigalupo también apeló a los “verdaderos colorados”, a que la respalden a ella y la dupla Velázquez Brunetti, que consideran son los más indicados para seguir con las obras de este gobierno.

“Necesitamos a un líder que gobierne desde la doctrina social de la ANR. No necesitamos burócratas insensibles que actúen solamente por intereses particulares”, afirmó la ministra ya en campaña, lo cual si bien no es ilegal, es cuestionable.

“Queremos recordar que nunca el poder del dinero fue determinante ante un proyecto con el que el pueblo se identificó y hoy Fuerza Republicana nos identifica a todos”, afirmó Bacigalupo.

En tal sentido, recordó el caso del actual presidente Mario Abdo Benitez y el propio Velázquez, que llegaron al poder en similares condiciones en 2018. “Demostramos que juntos podríamos desafiar esas estructuras y que si a lo mejor alguno agarraba algún dinero, en la urna no le traicionaba a su corazón ni a sus principios”, dijo la ministra de Trabajo.