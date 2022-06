Vence plazo para inscripción de candidaturas en ANR: no habrá prórroga, confirma TEP

Hasta las 13:00 tienen tiempo los diversos candidatos para inscribir sus candidaturas en el TEP de la ANR, conforme anunció Santiago Brizuela, presidente del tribunal. Según indicó, no habrá prórrogas para las inscripciones. “No podemos prorrogar y no lo vamos a prorrogar, sea el pedido que fuere”, acotó.

Dijo también que hasta el momento se inscribieron tres candidaturas que pujarán por la presidencia de la Junta de Gobierno, aunque no indicó de quiénes se trata.

Igualmente, señaló que las postulaciones serán cotejadas con la Administración de la Junta de Gobierno para verificar que estén al día con el pago de sus aportes.

Según explicó, luego de corroborar los datos, los movimientos serán notificados y tendrán del 4 al 8 de julio para regularizar sus aportes. Si no se ponen al día para el 20 de julio, las candidaturas tendrán una observación de no inscripción por incumplimiento del Estatuto Partidario.

También recordó que el tiempo para la presentación de impugnaciones, para notificar y correr traslado es hasta el 13 de julio. “Esas impugnaciones serán resueltas el 18 de julio”, manifestó.

Precandidatos a presidente y vicepresidente

Son 24.443 los cargos por los que se pujará en las próximas internas del Partido Colorado, previstas para el 18 de diciembre de 2022, entre estos las chapas para la presidencia de la República.

Conforme comentó Brizuela, dos candidaturas se inscribieron para competir por representar la chapa presidencial: la de Santiago Peña y Pedro Alliana, del movimiento Honor Colorado, y la de Hugo Velázquez y Juan Manuel Brunetti, por Fuerza Republicana.

Caravana de hurreros acompaña inscripción de precandidatura de Hugo Velázquez

El vicepresidente Hugo Velázquez inscribió hoy en la Junta de Gobierno de la ANR su candidatura y fue recibido por una oleada de hurreros, varios de ellos funcionarios públicos. En el último día, el precandidato oficialista y su dupla de “Fuerza Republicana”, Juan Manuel Brunetti, se dirigieron para oficializar sus candidaturas de cara a las elecciones internas partidarias.