Marito se despacha contra Cartes: “Espero que me enfrente a cara descubierta”

En la noche de este sábado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se tomó el tiempo en un discurso y se dirigió a Horacio Cartes, a quien acusó de atacarlo utilizando sus medios de comunicación. Mencionó los antecedentes de los amigos del expresidente, las investigaciones que giran entorno a él y dijo que miente en su intento de manipular a la ciudadanía.

“Yo dije, que si se candidata el expresidente Horacio Cartes, yo le quiero enfrentar. Y yo le enfrento de frente, no como él, callado en su casa, supuestamente ha’e la víctima, pero su medio de comunicación pagado por la plata de negocios ilícitos todo el día okopi che rehe día y noche. Pero el calladito, no hace nada, no habla mal de nadie, pero mientras todos sus medios de comunicación, como si el pueblo, es torpe; yo no tengo medios de comunicación, entonces yo le voy a enfrentar a cara descubierta”, manifestó.

“Y espero que me enfrente a cara descubierta y no escondido a tras de sus medios de comunicaciones. A cara descubierta, democráticamente y con coraje nos vamos a enfrentar”, alegó Marito. El presidente de la República, dijo que Horacio Cartes miente para ganar una elección y que intenta manipular a la ciudadanía. “Lo que dicen, todo es mentira”, añadió.

Sostuvo que Cartes utiliza sus medios de comunicación para difamarlo. “Vamos a salir a hablar con nuestra gente con la verdad y el de balde se enoja con nosotros porque vamos a seguir diciendo la verdad. El que anda por camino torcido, anda con gente torcida, no hay otra. Él estuvo preso como evasor de divisas, ¿O es mentira lo que digo?; su negocio, que es un negocio ilegítimo le hace trabajar con gente que tiene problemas. Su socio en Salto del Guairá, Roque Fabiano Silvera, tiene orden de captura en Estados Unidos y orden de detención en Brasil por homicidio; le busca la justicia brasileña. Eso es cuestión de mirar los papeles nomás, no es un invento de Marito”, señaló.

“Cartes está enojado”

Marito continuó citando los antecedentes de situaciones irregulares en los que presuntamente está envuelto Cartes y afirmó que él no tiene la culpa de todo lo que se le acusa.

“Él esta enojado porque hace poco ese avión iraní que vino acá, había cigarrillos de Tabesa, y qué culpa tengo yo que ahí estaban los cigarrillos de Tabesa en un avión donde la tripulación eran todos terroristas. ¿Qué culpa tengo yo? Yo voy a investigar mi parte y si hay algún miembro de mi gobierno, alguno de la Dinac, de Aduanas, que haya sido cómplice del terrorismo, que todo el peso de la ley caiga sobre los funcionarios que son cómplices del terrorismo, pero sus cigarrillos estaban ahí. Su empresa estaba en ese avión. Que le vendía a su propia empresa en Estados Unidos”, apuntó.

“Y qué culpa tengo yo que eso haya pasado ahí. Qué culpa tengo yo que su representante en Israel, su referente que le llevaba de viaje , Dario Messer, hoy esté preso en Brasil por lavado de dinero. Y ese era su representante ante el pueblo de Israel; ¿Qué culpa tengo yo? Pero él se enoja con nosotros. Si no quiere que eso ocurra, que no sea verdad, que no haga”, afirmó.

Marito continuó citando las acusaciones contra Cartes y afirmó que si bien, mucho se criticó las decisiones que tomó con respecto a política exterior, dijo que Cartes la utilizó para hacer negocios.

“El utilizó su relación con Israel para hacer negocios. ¿O él no tiene negocios con Israel? Y su representante con Israel está preso por lavado de dinero. Con Taiwán la misma cosa. Él supuestamente gran protector de Taiwán y hoy está haciendo negocios con orquídeas. El poder está para servir al pueblo y no para acumular riqueza y mucho menos para proteger a criminales y actos criminales. Y esa es la amenaza que tenemos hoy.

Finalmente sostuvo que existen dos “modelos” que defender. Por un lado una democracia “con sus imperfecciones”, pero que el otro modelo es un “modelo criminal que necesita el poder para que tengan impunidad”.

“Necesitan el poder para seguir acumulando bienes estratégicos que son del pueblo paraguayo. Utilizan los recursos de la difamación y la mentira para destruir nuestras instituciones, tiene pagados diputados, tiene subordinado a la Justicia, ¿Para qué? Para seguir siendo una isla de impunidad a los delincuentes en este país”, dijo.

Mario Abdo estuvo acompañado por Nicanor Duarte Frutos, director general paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y el precandidato a la vicepresidencia Juan Manuel Brunetti.