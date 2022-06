Peña culpó a Mario Abdo hasta del descenso del Sportivo Luqueño

La actividad de la Seccional Nº 2 se llevó a cabo en el polideportivo del colegio Santa Teresita. Participaron funcionarios municipales y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), entre otros. También cientos de familias de distintos asentamientos de Luque fueron arreados para el mitin, según fuentes. En el público, abundó la presencia de niños, incluso de bebés. El recinto es de pequeña dimensión y la organización no previó la desinfección de manos y el uso de mascarillas.

También estuvieron presentes el senador Silvio Adalberto “Beto” Ovelar, el diputado y presidente del Partido Colorado Pedro Alliana (candidato a la vicepresidencia), el cuestionado diputado Erico Galeano, el exsenador Julio Velázquez, además de los intendentes de Luque, Carlos Echeverría, y de Areguá, Humberto Denis Torres, el candidato a diputado Diego Candia recientemente destituido del Crédito Agrícola de Habilitación donde fungía de consejero, el candidato a senador Fernando Ojeda.

También estuvo el funcionario de la Dinac Justo Ramón Servín Sandoval, candidato a presidente de la Seccional Nº 3, (exmano derecha del fallecido exsenador Óscar González Daher), los concejales municipales de Luque Eliseo Fernández, Arnaldo Baeza (candidato a presidente de la Seccional Nº 2) y Enrique Quintana (candidato a presidente de la Seccional Nº 4) , el director de informática de la Municipalidad de Luque Luis Candia (candidato a presidente de la Seccional Nº 1 y hermano de Diego Candia), el concejal departamental Enrique Ojeda, Miguel Mancuello y la presunta planillera del Congreso Nacional María Laura Miers Espínola, entre otros.

Erico Galeano, “voto seguro”

Durante el acto político con miras a las próximas internas partidarias que se realizará el 18 de diciembre próximo, el precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, pidió a los presentes a acompañar su candidatura y la de todo su equipo a cambio de innumerables promesas para el pueblo luqueño.

Incitando al voto, dijo a los presentes que voten por Erico Galeano, actual diputado y candidato a senador, “porque es un voto seguro” para que el senador Silvio Adalberto “Beto” Ovelar, a quien llamó “mi amigo”, sea presidente de la Cámara de Senadores. También pidió votos para el diputado Miguel Tadeo Rojas, candidato a gobernador por el departamento Central. El mismo estuvo ausente por motivos de salud.

Horacio Cartes, “soporte político”

En otro momento, Peña afirmó: “Necesitamos que Horacio Cartes sea el presidente del partido (ANR) porque va a ser el soporte político para los proyectos que vamos a llevar adelante”. Además, prometió para los territorios sociales de Luque construcciones de viviendas, provisión de agua potable, energía eléctrica, “trabajo y seguridad”.

Respecto al regreso del dirigente Julio Velázquez a la carpa de Honor Colorado, Santiago Peña dijo que el parlamentario “se desvió nomás por el camino, se fue otro lado pero ya volvió”, ya que el mismo inicialmente fue cartista, luego de Añetete y ahora cartista otra vez.

Peña alegó persecución política

Santiago Peña reflexionó sobre “la situación que estamos viviendo” y dijo “políticamente estamos siendo víctimas de una persecución de un Gobierno que está dispuesto a hacer cualquier cosa, como por ejemplo castigarle al pueblo luqueño por el simple hecho que el intendente de esta ciudad no da derecho de su movimiento”. El presidenciable también aseguró a los presentes que “esta maldad y este sufrimiento tiene fecha de vencimiento”.

“Se va a acabar, se va a acabar. Mi querido Carlos yo te pido que tomes nota de todos los pedidos y todas las necesidades del pueblo de Luque porque a partir del 15 de agosto, vas a tener a tu servicio y al servicio de todo este pueblo todo el peso del Gobierno Nacional para apoyar a este distrito. Ese es el compromiso que asumí con Pedro Alliana”, dijo Peña.

El exministro de Hacienda agregó que el “Movimiento Honor Colorado ha venido creciendo, seguirá creciendo y después del 18 de diciembre será la gran fuerza, la gran marea colorada que llevará a una gran victoria el 30 de abril”. Asimismo, dijo que todo el dolor, todas las persecuciones, todos los despidos tendrán su fin el 30 de abril de 2023, día de las elecciones generales.

Abdo, culpable del descenso del Sportivo Luqueño

Eufórico, Santiago Peña dijo durante el mitin político que el actual Gobierno de Mario Abdo Benítez hasta podría ser el culpable del descenso del club Sportivo Luqueño, que actualmente disputa partidos en la segunda división, buscando ganarse nuevamente un lugar en la primera división. También se comprometió junto al jefe comunal de Luque, Carlos Echeverría, y Justo Ramón Servín, que en diciembre de este año el emblemático club deportivo de 101 años “ya va a estar nuevamente en primera división”.

“Este Gobierno nos encerró, nos ha robado, este Gobierno nos persigue, hasta quiero creer que por la culpa de este Gobierno que Sportivo Luqueño se tuvo que ir a la B también. Qué p(...) no podemos pues tener tanta mala suerte. Pero saben qué, hoy me animo, ante el pueblo de Luque que para el 18 de diciembre Sportivo Luqueño ya va a estar nuevamente en primera división. Yo me comprometo, asumimos el compromiso Carlitos, Ramoncito ¿te animás conmigo?, asumimos el compromiso Sportivo Luqueño en primera”, dijo Santiago Peña y fue ovacionado.

Erico “un enamorado de la educación y salud”

El diputado colorado Erico Galeano justificó su candidatura como senador diciendo que está en deuda con toda la dirigencia del departamento Central.

“Me quedé en deuda con toda la dirigencia política del departamento Central, hay mucho que hacer pero si no estamos adentro del oficialismo no podemos hacer nada, todo se tranca de nosotros y es justamente lo que le pasó a nuestro intendente local (Carlos Echeverría), ni un metro de asfaltado le dio este Gobierno”, dijo Galeano.

También se declaró un enamorado de la educación y la salud. “Mirar hoy las estadísticas de salud, por ejemplo, da pena en nuestro país. Da pena ver que en otros países vecinos, Argentina y Brasil, tengan estadísticas de vacunaciones contra el covid cercano al 85 y 90%. ¿Y cómo está nuestro país?, apenas con el 48% de personas vacunadas con la segunda dosis, es porque algo no está funcionando es que estamos con esos números”, afirmó.

Galeano agregó además que “hay muchas cosas que este Gobierno no está previendo y solamente cambiando de cupón podemos mejorar”. Manifestó que tanto el sistema educativo como sanitario deben mejorar.