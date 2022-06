Euclides Acevedo quiere ser parte de una chapa presidencial “o nada”

En contacto con ABC AM 730, el exministro del Interior Euclides Acevedo, fue bien claro al decir que no va a negociar otro cargo como el de ser candidato a senador, sino que quiere estar en la chapa presidencial e ir hasta lo último con esa postura.

Dejó entrever que dentro de la Concertación existen incógnitas no descifradas. Sostiene que en las internas del 18 de diciembre solo va a ganar una una chapa y finalmente el resto quedará excluido sin ocupar algún cargo. “En las candidaturas a senador, cada uno va por su lado”, señaló.

Ahondando más sobre la chapa del Poder Ejecutivo, Acevedo, dijo que puede estar en cualquier dupla, y que es una “ficción” estar afuera. “Si no me apetece, si no estoy de acuerdo. Yo fui sincero desde un primer momento para una Concertación de derecho”, manifestó. Aboga por un acuerdo programático.

El precandidato, es de la tesitura de seguir negociando hasta el 30 de agosto, y cree que el calendario es extorsivo, “porque el 27 de agosto ya se debe definir”, agregó. Mencionó, que no hay una contraposición, pues es una insensatez, “eso que si estas fuera de la Concertación, estas fuera de la oposición”, alegó.

El padrón y sus cuestionamientos

Sobre la manera en que se procederá el día de las internas, Euclides considera que utilizar un padrón nacional sería lo ideal. Observa que el padrón sería meramente liberal. Aseguró, que él será candidato por fuera o por dentro, pero candidato al fin.

Vaticinó un escenario para el año que viene en que habrán candidaturas fuertes y otras testimoniales. “Van a ver más de tres candidatos, uno o dos serán los más fuertes. Un colorado, uno de la Concertación, y otro correrá irá por su cuenta”, expresó.

Habla con todos,y le da igual si gana Peña o Velázquez

Acevedo reconoció que habló con Fernando Lugo, Efraín Alegre, Hugo Fleitas, Martín Burt, Soledad Núñez y con Kattya González, y que de llegar al 30 de abril le da igual si debe enfrentarse a Santiago Peña o Hugo Velázquez del Partido Colorado. “Ambos defienden el modelo de copamiento y de inequidad social en el país”, afirmó.

Admitió que llegó a hablar con Velázquez, pero por teléfono, pero no con el expresidente, Horacio Cartes.

Por último deslizó la posibilidad que se den en los próximos meses “combinaciones políticas” que no están en la imaginación de la gente. “Podemos tener algún descubrimiento nuevo sobre el avión iraní, o relacionado con el crimen organizado. Son cuestiones que no sabremos administrar”, refirió.