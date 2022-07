Un presidenciable explica porqué va a caer el Partido Colorado

- ¿De dónde proviene Sebastián Villarejo?

- Soy de Asunción, de profesión abogado, tengo una maestría, también una especialización en Ciencias Políticas por la Konrad Adenauer, activista en Patria Querida desde los 20 años, hoy con 35. Ando por los gremios desde el Centro de Estudiantes del Colegio San José. Estuve en la Acción Católica, Corazones Abiertos, Juventud que se Mueve, en actividades apostólicas y sociales diversas como en el movimiento de Schoenstatt. Alguna vez trabajé en los tribunales para ganar experiencia, sin salario...

- ¿Por qué Patria Querida apuesta por la Concertación?

- Es la primera vez que la oposición decide usar la ley de la Concertación para las presidenciales. Por eso entramos, porque no es una alianza, porque se permite una competencia electoral donde la ciudadanía puede conocer los proyectos políticos y dar su confianza a aquellos que pueden llevarlos adelante. La cuestión no es solo ganar las elecciones sino saber gobernar y gobernar bien.

- Para la gente parece ser lo mismo Alianza o Concertación y que se trata más bien de una nueva fórmula para buscar la derrota del Partido Colorado...

- Para aclarar y que se vea la diferencia. En la Alianza son las cúpulas las que acuerdan ir a elecciones. En la Concertación en cambio es el elector empadronado el que puede votar por su candidato. La diferencia es sustancial. Los candidatos que se presentan en diciembre tienen que convencer y conquistar al electorado.

- ¿La Concertación la descubren ahora o ya experimentaron en otras elecciones?

- La ley de la Concertación data del 2007. El primer intento data del 2008. Eso fracasa y se convierte en Alianza (Fernando Lugo-Federico Franco). Para mí, la Concertación es la mejor forma de seleccionar un presidenciable de la oposición. Yo, como candidato quiero tener la oportunidad de debatir, de confrontar ideas, de posicionar pensamientos, instalar planes. Es un espacio de discusión, un ejercicio de debate que no solemos hacer. Estoy seguro que este debate le dará una musculatura propia a la oposición para ganar en el 2023.

- La cúpula de la ANR rechaza que ustedes usen el padrón nacional. ¿En qué le puede perjudicar?

- Era de esperarse. Los que integran la cúpula colorada tienen un temor espantoso a la derrota que se les viene encima en abril. Así como se oponen al sistema del balotaje (segunda vuelta), querían impedir que la oposición utilice el padrón electoral para elegir a sus candidatos. La ley vigente de la Concertación es una ley especial. El legislador quiso estimular a las personas a ir a votar. Las personas no tienen ninguna obligación de estar inscriptos en los partidos. La Concertación no tiene afiliados. Por lo tanto, el espíritu de la ley es empujar a los paraguayos a votar en cualquier elección democrática. Ante la duda, respetando incluso a los que se oponen, se opta por el derecho a la participación. Eso está clarísimo en el espíritu de la ley.

- ¿Cuántos inscriptos tiene el padrón nacional?

- Estamos cerca de los 5 millones de electores.

- Una cifra récord...

- Todos pueden ir a votar a la Concertación en las elecciones de diciembre (el 18) ...

- ¿Sean colorados o no colorados?

- Todos pueden votar. Lo importante es que vayan a votar todos los paraguayos.

- Ese mismo día habrá internas coloradas…

- Los colorados que vayan a votar a la Concertación no van a poder votar en la interna colorada. El que vota en dos internas eso queda registrado. Es pasible de sanciones...

- Al final de cuentas es más confiable el padrón nacional que los padrones de los partidos que están plagados de dobles afiliaciones...

- Totalmente.

- No hace falta el padrón partidario.

- Totalmente. Nosotros tenemos que ir construyendo siempre un espacio para que todos los ciudadanos puedan participar. Es decir, el paraguayo es libre de ir a votar donde quiera. Si no quiere ir a votar en la interna colorada, no lo hace. Ningún partido puede tener la facultad de impedir al ciudadano ejercer su derecho personalísimo de ir a votar, consagrado por la Constitución.

- Pero los colorados tienen el visto bueno de algunos fiscales electorales. Pueden apelar a la Corte la decisión del tribunal electoral...

- El fallo es inapelable. En todo caso pueden pedir una inconstitucionalidad pero es costumbre de la Corte respetar la interpretación de derecho electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La razón está de nuestro lado, no solo la razón moral sino jurídica. Esto no depende de la voluntad ni del capricho de nadie.

- ¿Qué sentimiento les produce el rechazo de la cúpula colorada a la decisión?

- En la ANR no quieren que despierte la movilización ciudadana. Les conviene que todo siga dormido. El fallo de la justicia electoral nos señala que estamos en el camino correcto. En la ANR sienten que van a perder. En términos futbolísticos esta determinación es como la victoria en una semifinal. En diciembre vamos a tener una gran elección. Habrá confrontación democrática de ideas y debate para elegir cuál es el proyecto político que votará la ciudadanía en abril.

- Ellos hablan de internas en diciembre. No son primarias. Por eso cuestionan...

- Es una cuestión terminológica. Lo cierto es que ante la duda, el espíritu de la ley se inclina a favor de la participación ciudadana. Así como existen premisas en el derecho público, en el derecho administrativo, en el derecho privado, premisas jurídicas básicas, en el derecho electoral existe la premisa de que ante la duda debe primar el derecho a la participación. Pero es indudable que ellos iban a a actuar de esta manera. Así hicieron en el 2015, con la Concertación opositora en Asunción.

- ¿Qué pasó ahí?

- Los colorados plantearon impugnaciones a la Concertación opositora y perdieron. Perdieron las elecciones (con la candidatura a intendente de Mario Ferreiro).

- De todos modos, los candidatos de partidos menores no tienen tanta chance ante el candidato del Partido Liberal (Radical Auténtico), un partido que tiene la estructura...

- Nunca dijimos que transformar el Paraguay sería fácil. El camino es largo pero es posible. El poder ciudadano en una elección es mas amplio que una estructura partidaria. Es cuestión de compromiso y participación. La Concertación ya está operando que es lo más importante. Con el paso de los meses vamos a adquirir la musculatura suficiente para llegar. Nosotros, como Patria Querida vamos a seguir hasta el 18 de diciembre. Vamos a sostener nuestra candidatura hasta el final. Creemos que paso a paso, corazón a corazón vamos a conquistar el Paraguay, todo sea por la búsqueda de un país mejor...

- ¿Usted qué plantea para conquistar al electorado?

- Hay cuestiones sustanciales como la lucha frontal contra la corrupción. Conmigo no se roba más. La gestión pública es sustancial para conseguir resultados en ese sentido. Queremos convertir el Estado en una institución al servicio de la ciudadanía y no como hasta ahora, diseñado para tener a la ciudadanía al servicio del Estado. Tenemos que abrazar el amor a la Patria para emprender una candidatura como esta, para que prevalezca el interés general sobre los intereses particulares. Nuestra premisa es que vivir mejor en el Paraguay es posible. Conmigo en el Gobierno no se roba más...

- Las propuestas no se van a diferenciar de las de hace cinco años: lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, la inseguridad, etc. La realidad es que en este período hasta tuvieron que sacar parlamentarios narcotraficantes...

- En este país necesitamos hacer cinco reformas básicas para cambiar. Si llegamos al poder la vamos a proponer el primer día con tratamiento de urgencia al Congreso. Tenemos que hacer la reforma educativa, el estatuto docente. Tenemos 80 mil docentes que se jubilan. Vamos a invertir en mejores docentes para nuestros jóvenes. Queremos hacer una reforma del servicio civil, de la administración pública, una reforma previsional, una reforma de la seguridad. Esto ya comenzó en este período con la reforma de la Policía. Queremos una reforma en la salud y la vigencia de un sistema único de salud, algo que ya debió haberse presentado en los tiempos de la pandemia. Ningún Presidente tuvo antes el coraje de hacerlo. Nosotros presentaremos estas reformas tan pronto asumamos el Gobierno de tal forma que sean discutidas con la fuerza que da el voto.

- ¿Cómo se presenta este conglomerado de derechistas, izquierdistas, de centro, de extremos ideológicos reunidos en la Concertación? ¿Como van a digerir este tema del aborto, el matrimonio igualitario...?

- Desde su fundación en 2001, PQ ha llamado a una gran concertación nacional. El amor que profesamos por la Patria nos obliga y nos interpela al diálogo, a construir y encontrar puentes. Como decía (el ex presidente uruguayo Julio María) Sanguinetti: “que la grieta no se convierta en un abismo”. Estamos en una Concertación pero finalmente es una competencia electoral democrática. Que quede claro que no estamos aliados. Vamos a competir electoralmente y en esa competencia vamos a defender con profunda convicción cada uno de nuestros principios y valores sin ningún tipo de retroceso. Hemos cumplido 20 años de existencia. Considero que hoy estamos preparados, sólidos y formados para gobernar el país y lograr que la gente viva mejor.

- ¿Cómo ve esos riesgos que tiene la democracia, donde extremismos de izquierda ganan elecciones, pretenden cambiar constituciones? Chile, Perú, Colombia..., más allá están las dictaduras del mismo signo ideológico: Maduro, Ortega, Cuba...

-Estoy convencido que el pueblo paraguayo defenderá siempre la democracia y la libertad. Hasta la peor democracia siempre será mejor que cualquier tipo de régimen totalitario o dictatorial sea del signo que fuere. Debemos defender la democracia siempre, poner como valor esencial la democracia la libertad, poner en el centro a la persona. De eso se trata la construcción del nuevo país, preparar el ambiente para que la persona se desarrolle libremente y logre su felicidad. La libertad y la democracia son valores fundamentales para la construcción del país que queremos. Estoy seguro que el pueblo está preparado para defender estos valores. Paraguay no debe ser un furgón de cola en el escenario geopolítico. El gobernante que salga electo debe liderar claramente las posiciones que el pueblo paraguayo defienda.

- En Ecuador, un gobierno recién ingresado (el de Guillermo Lazo) estuvo a punto de ser derrocado por un movimiento de manifestaciones callejeras. Los oportunistas, cuando no pueden llegar por elecciones van directo a la violencia en la calle...

- Paraguay debe enfrentarse a un difícil escenario geopolítico con agendas que buscan arrastrarlo hacia movimientos que no son propios del Paraguay. Primero la democracia, la libertad y, a partir de ahí, buscar el liderazgo. Esa es la consigna. El liderazgo no depende del tamaño, depende de las convicciones, de los principios, de la claridad y seriedad que impriman los gobernantes a sus políticas públicas, con el estímulo de la iniciativa privada como motor de desarrollo con un fuerte enfoque social.