Alianza Encuentro Nacional busca establecer una línea política previa a las elecciones presidenciales

La Alianza Encuentro Nacional, de las precandidatas a presidentas Kattya González y Soledad Núñez, presentó esta semana a algunos de sus candidatos a senadores para las elecciones 2023. Pese a que ambas son parte de la Concertación Nacional, decidieron unirse para lanzar una lista de aspirantes para las dos Cámaras del Congreso.

Una de las principales dudas que existen en relación a las alianzas electorales es si habrá una línea política a seguir en conjunto o solamente se establece como objetivo ser electos.

Al respecto, uno de los candidatos al Senado, el actual legislador Patrick Kemper, comentó a diferencia de otros convenios coyunturales, indicó que desde la Alianza Encuentro Nacional se pretende establecer una línea política ya antes -eventualmente- de asumir al cargo.

“Se van a comenzar una seguidilla de talleres en las que vamos a ir construyendo los compromisos y las líneas políticas que se van a seguir, lógicamente, si el pueblo decide votarnos”, sostuvo.

Garantiza cumplimiento de línea política

“Eso me parece interesante porque es un mecanismo que va a marcar el camino para que no haya desvío dentro de las acciones de los que integramos esta alianza con un tribunal de conducta, de monitoreo permanente de las acciones y resultados. Eso me parece bueno, porque formaliza, porque no queda en al arbitio de cada uno ir en el sentido que quiere”, agregó.

Fue consultado si existe una garantía de que los miembros de la Alianza cumplirán eventualmente el compromiso asumido, a lo que respondió que si bien no existe el mandato imperativo, “lo que me parece que va a tener mucha más fuerza es que estamos construyendo desde antes y no desde después, que suele ser el problema”.

“Se generan grupos con fines electorales, se alcanza un resultado y luego se empieza a conversar. Creo que ahora estamos haciendo la forma correcta, lo vamos a hablar antes y, entonces, eso crea un sentido de compromiso asumido”, acotó.

Además de Kemper, son parte de la lista de la Alianza para el Senado: Fernando Camacho, titular del PEN; Soledad Villagra, abogada experta en DD.HH; José Antonio Galeano, docente y titular de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT); Pedro Juan Mayor Martínez, ex juez; Amilcar Ferreira, economista; Marciano Chevugi, líder indígena y Paulo Reichardt, exministro de Deportes en la era de Fernando Lugo.