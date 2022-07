Abogado de Cartes alega que acusaciones de EE.UU. son infundadas y sin valor jurídico

“Luego de escuchar el anuncio realizado hoy, en primer lugar, desconocemos específicamente cuáles son las acusaciones en particular, a qué hechos se refiere, en qué momento ocurrieron y de qué manera pueden ser calificados como corruptos o ilícitos cometidos en el país o fuera del país”, manifestó Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, al hablar sobre la declaración como “significativamente corrupto” de los Estados Unidos.

Ovelar desestimó las declaraciones del embajador Marc Ostfield porque alega que las mismas fueron dadas por el Departamento de Estado y no por el Departamento de Justicia del país norteamericano.

“Defendernos de una acusación que no tiene ningún contenido fáctico, es prácticamente imposible. No conocemos de ningún hecho en particular al cual responder”, alegó.

Consultado acerca de si piensa que esta decisión de EE.UU. podría tener relación con el caso Messer, negó que fuera así, pero hizo un análisis “hipotético” sobre el tema. “Si hacemos una hipótesis, y nos referimos al caso Messer, porque no lo dicen, entendemos que hay una gran desinformación o una información interesada surgida desde el Paraguay para llegar hasta el departamento de Estado para que se tome esta decisión”, afirmó.

¿Qué dijo sobre el caso Messer?

“Digo desinformación porque en el caso Messer, es un proceso abierto en Brasil, el cual el superior tribunal de justicia de Brasil anuló toda prueba que determinó la orden de detención del expresidente en su momento en 2019, y no solo eso, se anuló todo el proceso diciendo que la conducta desplegada por el expresidente no constituye ningún crimen, delito o hecho punible. Entonces, mal podríamos hablar de que hay un acto de corrupción en la conducta del expresidente, cuando lo ocurrido pasó luego de que el haya salido de la presidencia de la República. Y no olvidar que todo aquel proceso en brasil, se generó en Paraguay”, continuó Ovelar.

Se excusó sobre el avión iraní

El abogado continuó su defensa, señalando otra de las “hipótesis”, con la que podría tener relación la declaración del gobierno norteamericano, y sostuvo: “En el caso del avión utilizado para transportar carga desde el aeropuerto Guaraní hasta Aruba, se trata de una tremenda mentira. Nunca la empresa Tabesa ni Tabacos USA ha contratado, relación comercial o algún tipo de pago a la empresa Emtrasur puesta que, ella fue contratada y pagada por el consignatario y comprador final, que es una tercera empresa, que no es accionista Horacio Cartes. Estamos hablando de informaciones sesgadas que pudieron haber llegado al Departamento de Estado del Gobierno Americano, que no es un órgano jurídico”.

En ese sentido, dio a entender que los reales responsables del ingreso de la aeronave al país es responsabilidad del Estado paraguayo y no de la empresa responsable del cargamento.

Ovelar alegó que si fuera en el marco de un proceso jurídico en el que se le enseñale al expresidente como responsable de un hecho ilícito, “sería el Departamento de Justicia el que realice el anuncio o pida una cooperación internacional o haga un pedido de extradición”.

Designación de Cartes como corrupto es “persecución política”

Ovelar puso en duda la información que la Embajada de Estados Unidos (EE.UU) tiene sobre los presuntos hechos de corrupción del exmandatario y señaló que está “sesgada” y que fue enviada a las instituciones norteamericanas por personas “interesadas” en este país. “No se basan en hechos concretos”, manifestó.

Reiteró que la designación de EE.UU., es parte de una persecución política y dijo además que la información que llegó a las autoridades del gobierno de Biden fueron “llevadas” a Estados Unidos por personas que viajaron a dicho país. Indicó que se hizo “lobby” para conseguir que se tome una postura contra el exmandatario.

“El no cometió ningún acto de corrupción, niega estar involucrado en el terrorismo”, subrayó.

En otro punto, reprochó la manipulación de la situación para acusar a su defendido por hechos que no cometió. Reiteró que no existen causales jurídicas para dicha designación y que es un evidente ataque a un adversario político.

Subrayó que se pondrám a disposición para no entorpecer cualquier tipo de investigación derivada de la designación de Estados Unidos.

Cartes, significativamente corrupto para Estados Unidos

Este viernes, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfiel anunció que el expresidente de la República, Horario Cartes fue incluido en su lista “Engel” que señala a personas consideradas “significativamente corruptas” por el Gobierno de dicho país.

Tras este anuncio, legisladores de la oposición anunciaron la elaboración de un libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien cuestionan por no abrir investigaciones contra el exmandatario, pese a los numerosos indicios sobre supuestos hechos de corrupción que socavan la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional.