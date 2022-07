“Sandra Quiñónez no solo tiene que estar fuera, sino presa”

La senadora Desirée Masi, del Partido Demócrata Progresista (PDP), denunció ayer, jueves, ante la Cámara de Senadores que fiscales operan bajo un “modus operandi” para beneficiar a acusados narcos, ocultando evidencias y otros elementos relevantes en un proceso judicial. Anunció que revelará en una semana este sistema de actuación de los agentes.

Citó como ejemplo el caso del exdirector de la TV Pública Cristian Turrini, quien está procesado por la incautación de una megacarga de cocaína en Villeta. Según indicó, en esta causa la fiscal Elva Cáceres está ocultando evidencias, como un vídeo en el que se ve a uno de los involucrados ingresar a un banco.

“Están protegiendo al banco y al dueño del banco”, sostuvo esta mañana en ABC Cardinal.

Masi señala que la jueza de este caso, incluso intimó a la fiscal general, Sandra Quiñónez, a ordenar la entrega de dichas evidencias, pero que a la fecha no se cumple la orden.

Sandra Quiñónez debe ser destituida

La senadora consideró que dicha situación representa una causal para iniciar un juicio político contra Quiñónez. Instó, ante esta situación, a los diputados opositores a presentar acusación, pese a la presunta protección que cuenta la fiscal general en la Cámara Baja, lo cual ya le permitió zafarse de una destitución por esta vía.

“Si pasa la barrera de Diputados, tenemos los votos para la remoción inmediata”, sostuvo.

Injerencia de los Estados Unidos

Masi, en otro momento, refirió que no está de acuerdo con la “injerencia” de los Estados Unidos en la justicia paraguaya, pese a que consideró que existe una desconfianza hacia los actores judiciales, principalmente el Ministerio Público.

En ese sentido, indicó que “que venga un salvador, llámese Europa, Estados Unidos o quién sea y que se haga cargo de lo que pasa en Paraguay, no, no quiero que nadie se haga cargo del Paraguay. Quiero que nosotros resolvamos nuestros problemas y aquellas personas encargadas si no cumplen, chau, se van a su casa y, para mí, deben estar presas”.

“Acá hay fiscales y jueces que deben estar presos. Y la señora Sandra Quiñónez no solo tiene que estar fuera, tiene que estar presa. No me importa qué diga la Embajada americana (Estados Unidos), si la quieren seguir protegiendo, porque la han protegido mucho tiempo. Ella es una persona nefasta para el rol que tiene”, agregó.

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunció para esta mañana una conferencia de prensa. El tema de la rueda aún no fue adelantado, por lo que desde ayer en redes se genera una serie de especulaciones de todo tipo.