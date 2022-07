“Está corriendo el maletín”: piden a liberales no vender sus votos a HC

“Acá está corriendo mucho dinero… para este juicio político está corriendo mucho dinero. Está corriendo el maletín”, dijo el domingo el diputado liberal Antonio Buzarquis en alusión al cuarto intermedio de la sesión que busca impulsar el juicio político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en la Cámara Baja. El encuentro debe reanudarse este lunes a las 14:00.

Sus colegas Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Sebastián Villarejo (PQ), y Hugo Ramírez (ANR) coincidieron con él en el programa En Detalles emitido por ABC TV.

De esta manera, los diputados entienden que el expresidente de la República, Horacio Cartes, buscará comprar con su dinero los votos de los legisladores liberales que son afines a su movimiento a través del llanismo y del sector de Dionisio Amarilla.

Faltan cuatro votos

“Llegamos a la conclusión que todavía estamos con cuatro (votos) faltantes. Esperamos que con el correr de las horas tomen la decisión por el país, y acompañen el juicio político”, expresó por su parte el liberal Jorge Ávalos Mariño.

Ávalos dio un mensaje a sus correligionarios y les dijo que los liberales van a castigar sí o sí en las urnas en diciembre próximo a quienes no voten a favor de la destitución de Quiñónez. Sostuvo que esa advertencia puede ser significativa para quienes están en campaña, pero que no hará mella en quienes no buscan cargos el año que viene y que nada tienen que perder.

“Necesitamos que la Fiscalía General se reoriente. La ciudadanía no puede esperar nada de esta Fiscalía. Estamos muy cerca, con paciencia estamos a tiempo (…) La duda está en cuatro correligionarios nuestros. Estamos en conversación con ellos. Mantengo la confianza de que vamos a tener los números”, añadió.

Entender el momento histórico

“Ojalá los colegas puedan entender el momento histórico”, expresó por su parte el diputado Sebastián Villarejo (PQ), en el sentido de que los diputados que están en duda deben entender que el juicio político a Sandra Quiñónez es una necesidad.

“La gente es importante, la gente sabe cuáles son los votos que están en duda. Es importante que la gente de sus zonas se haga sentir (…) Es el momento de que renovemos la institucionalidad. Lo del viernes fue vergonzoso, un fuerte impacto internacional”, recordó en relación a la designación que le dio Estados Unidos a Horacio Cartes, calificado como “significativamente corrupto” por ese país.

Con paciencia

“Hay algunos muy preocupados que quieren que se vote ya, nosotros no estamos apurados. Estoy seguro que van a ir apareciendo datos nuevos. Le pido a la ciudadanía que nos apoye; esta señora se tiene que ir. Vamos a llevar la votación cuando creamos que sea el momento oportuno”, agregó el diputado Buzarquis, quien recordó los casos en los que Sandra Quiñónez fue siempre funcional a Cartes.

La ciudadanía debe conocer el libelo

“La gente tiene que conocer el libelo acusatorio. Nosotros no estamos apurados, la decisión pasa por tratar de sanear las instituciones en el Paraguay. Hoy la justicia está tan desprestigiada, casi tanto como la clase política. La ciudadanía debe conocer el libelo acusatorio. Estoy súper seguro de que vamos a conseguir los votos para que la fiscala general se vaya”, finalizó por su parte el diputado Hugo Ramírez.