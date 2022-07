Gobernador hizo transferencias, pero no se pagaron salarios de médicos y enfermeros

Médicos, enfermeros y hasta el personal administrativo de la Policlínica no perciben sus salarios desde abril y cada vez que recurrían al gobernador, hoy apartado, Juan Carlos Vera Báez (ANR HC), éste les respondía que estaba con las “manos atadas” porque el Ministerio de Hacienda bloqueó el desembolso del rubro 800, destinado a los aportes a comisiones.

El centro de salud del gobierno departamental se administra a través de la Comisión de Apoyo al Policlínico San Miguel, que recibe transferencias de la Gobernación y se encarga de pagar los sueldos y cubrir los demás gastos.

Lea más: Gobernador de Guairá repartió a funcionarios G. 5.125 millones de los fondos de emergencia

“Se encontró una documentación vinculante a los desembolsos que se hicieron hasta el pasado 18 de mayo de este año que hemos compartido con los funcionarios (...). Según los documentos que tenemos, se hicieron los desembolsos hasta el 18 de mayo pasado, pero ellos denuncian no haber recibido nada”, indicó Diego Sánchez, integrante del equipo interventor.

Las transferencias de mayo fueron por valor de G. 90 millones y, en representación de la comisión, las recibieron Édgar Peralta y Bienvenido Martínez. Lo llamativo es que en ese mes y en el anterior los trabajadores no cobraron. De esta situación ya fue informada a la Junta departamental de Guairá.

“El interventor (Pablo Vera) elevó el informe preliminar a la Junta Departamental donde vamos documentando los primeros hallazgos que tiene el equipo. Por mencionar algunos, son documentos relacionados al problema del Policlínico San Miguel, donde un grupo de funcionarios se habían reunido con el interventor y la comisión reclamando salarios caídos”, refirió también Sánchez.

Los trabajadores del centro de salud departamental están preocupados ante la posibilidad de que el lugar se cierre. No obstante, siguen acudiendo a sus lugares de trabajo y hasta están organizando una pollada, que será el 31 de julio, para cubrir los gastos de transporte.

Lea más: Gobernador del Guairá rindió uso de los fondos covid con “autorrecibos”

También esperan que el equipo interventor convoque a los miembros de la Comisión de Apoyo para que expliquen en qué se usó el dinero.

“Fuimos a ver los documentos que prueban contundentemente que una comisión cobra a cabalidad los sueldos que nosotros no percibíamos en forma correcta. Queremos llegar al fondo de todo lo que pasó esas veces en que nos decían que supuestamente no había desembolsos para nosotros. En teoría había desembolsos, pero no percibíamos nada; ni en sueldos ni para caja chica”, indicó la funcionaria de la Policlínica, Vanesa Ortigoza.

La intervención a la administración de Juan Carlos Vera Báez arrancó el 24 de junio y se extiende hasta el 24 de agosto.