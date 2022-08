Opositores analizan dejar sin quórum la sesión solicitada por cartistas

En una jugada muy peculiar, los cartistas pidieron una sesión extraordinaria para este miércoles al mediodía, para retomar el debate sobre el libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez.

Aunque ellos mismos son los interesados en salvar a la fiscala general del Estado del juicio político, la estrategia sería convocar la sesión para enterrar y pasar a archivo el tema.

Sin embargo, la diputada Kattya González (PEN) recordó que los opositores son mayoría y, pese a que los cartistas tienen derecho a hacer el pedido, ellos no poseen la facultad de ordenar que la sesión se realice.

Además, recordó que esta solicitud puede ser respondida por la presidencia en un plazo de 48 horas.

Cartistas no les marcarán la agenda

La legisladora hizo hincapié en que la mayoría es la que decidirá qué conviene más y no los cartistas. Le recalcó a la bancada cartista que ellos no les marcarán la hoja de ruta.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la convocatoria del cartismo sería con la intención de mandar al archivo el juicio político, los opositores estarían analizando dejar sin quórum y así evitar el archivamiento.

La diputada criticó que la de ayer fue una sesión muy incidentada y señaló como culpable al sector de Honor Colorado. “Acá los incidentadores son ellos, gente que no está acostumbrada a debatir con altura y comportarse de manera decente. Ayer, Celeste no dijo nada grave, emitió su opinión como cualquiera lo puede hacer, y los cartistas se comportaron como unos verdaderos babuinos: golpearon sus mesas, desafiaron a moquete...”, lamentó la parlamentaria.

Si bien dijo que no habla de sanciones, resaltó que se debe repensar esto y “no estar siguiéndole el juego” al sector que responde al declarado significativamente corrupto Horacio Cartes.

“No se sesionó por culpa de ellos”

“Ayer no se hizo la sesión por culpa de ellos. No me interesa su intención, nosotros tenemos una hoja de ruta y gente que no merece la representación que ejerce no va a marcar la agenda de esta presidencia y de este grupo de diputados”, dijo.

Añadió que la oposición tiene quórum, por tanto, los cartistas “van a tener que acostumbrarse a escuchar, a respetar la opinión de los otros”.

También se comenta que hay una intención de sancionar a las diputadas Del Pilar Medina y Rocío Abed por los incidentes en la sesión de ayer, martes. La estrategia sería que ingresen otros colorados pero del sector oficialista.

Sin embargo, desde el tercer espacio hablan de que si bien tienen que controlar su comportamiento en el plenario, no mencionan sanciones.

Lea: Pasos para obligar a Cartes a comparecer ante CBI se definirían la próxima semana

Presidente tiene potestad para elegir fecha de sesión

Por su parte, el vicepresidente primero de Diputados, Ángel Paniagua, dijo antes del inicio de la sesión ordinaria que el presidente de la Cámara Baja tiene la potestad de fijar una fecha para convocar a la extra pedida por los cartistas.

“Se presenta el pedido por cualquier grupo de diputados y el presidente tiene la potestad de decidir si convoca al momento del pedido o si elige una fecha”, indicó el legislador.

A su turno, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo sobre la conflictiva sesión de ayer, martes, que ella no tuvo ningún impasse con sus colegas Del Pilar Medina y Rocío Abed, sino que simplemente dio un discurso a partir de los dichos de ellas. “No dije una sola mala palabra ni les nombré. Estuve dentro de límites que no suelo tener y se enojaron. Me mantengo en que esto tiene que ir hasta el último, el circo lo están haciendo ellos; nosotros estamos tratando cláusula por cláusula las causales”, expresó Amarilla.

Añadió que tomarán “cualquier herramienta que sea necesaria para evitar que esto se corte por voluntad de ellos”.

Lea más: Levantan sesión de Diputados tras críticas hacia las “perritas” de Cartes

“Sesionar es estar a favor del archivamiento”

El diputado Édgar Acosta (PLRA) añadió que esta es “una jugada de Honor Colorado”.

Reconoció que los cartistas están en su derecho de solicitar la sesión, pero se debe tener en cuenta que “si ellos piden, quiere decir que están seguros de que no hay los votos. Ahora, que nosotros hagamos el juego político de sesionar sabiendo que no tenemos los números es estar a favor del archivamiento”.

En conclusión, admitió que se debería dejar sin quórum la sesión. “Esto es una cuestión de chequear, y hasta que no estemos seguros, ¿por qué tenemos que llevar a votación? Nosotros tenemos mayoría para determinar en qué momento sesionar”, dijo.

Delegación estadounidense visitará Paraguay

También se refirió al tema del avión iraní. Sobre el punto anunció que vendrá a nuestro país una delegación de senadores de los Estados Unidos para interiorizase mejor de lo ocurrido. “Como poder del Estado tenemos que acompañar, porque ahora ya es el Departamento de Justicia de EE.UU. el que pide los datos, y si lo solicitan es porque hay algo”, señaló Acosta.