Denuncia de Masi no sería incluida en libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez

Las declaraciones y presentación de documentos que comprobarían la conexión de diversos hombres buscados por el crimen organizado y que estarían vinculados con el operativo A ultranza Paraguay y el avión iraní, movió el avispero político.

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Édgar Acosta dio su parecer sobre un eventual nuevo elemento acusador contra Sandra Quiñónez.

Según lo expresado por el legislador efrainista en ABC AM 730, la denuncia de Masi, sí guarda relación con la acción de la Fiscalía. Reconoció su validez e importancia, pero de momento no aseguró si será o no incluida en el libelo que tendrá su continuidad con la exposición este lunes 8 de agosto.

Lea más: Concertación revisa excluir a defensores de Sandra Quiñónez

“Tenemos 11 causales, uno de ellos es todo lo relacionado al atropello a la sede del PLRA y al asesinato del joven dirigente liberal, Rodrigo Quintana, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017; lo otro es la gran estafa del metrobús”, mencionó.

Con estos dos puntos de la acusación, son suficientes para el juicio, alegó Acosta. Tras estas aseveraciones, el nuevo hecho que mancharía la imagen del Ministerio Público no sería agregado al expediente del libelo, por lo menos de momento.

“La resistencia es en Diputados”, asegura Acosta

Consciente que a cuatro días del reinicio del debate, la oposición y el oficialismo colorado no cuentan con los votos para el enjuiciamiento, el parlamentario dijo sentirse dolido que varios de sus propios correligionarios no reviertan sus posturas.

“Ellos están 26, pero del otro lado, deberíamos ser 54 para iniciar el juicio, uno espera hasta lo último para ver si ellos cambian de postura. Quizá de esos 26 cartistas se podría disminuir el número”, señaló Acosta.

Recordó que los propios miembros del movimiento Honor Colorado, admitieron que se trata de un juicio político y creen que es un juicio electoral contra la fiscala general y la relacionaron directamente a Horacio Cartes con su grupo partidario.

Sobre supuestas fugas del movimiento Fuerza Republicana que responde al gobierno, el vocero de la multibancada pro-juicio político expresó que no cree que lo hagan, pues se percató ayer, que son votos seguros para enjuiciar a Quiñónez.

Lea más: Abdo afirma que el juicio político a Quiñónez “depende de quién debe ser investigado”

Visita de delegación de EE. UU. guardaría relación con declaraciones de Embajador, según diputado

La delegación de Estados Unidos con congresistas bipartidistas no le sorprende a Acosta en medio de este contexto que Cartes fue designado como “significativamente corrupto”.

“Todo guarda relación por el tema de seguridad”, indicó. Sobre quienes serían los próximos “significativamente corruptos”, el dirigente azul admitió que se especulan nombres, pero prefirió no arriesgarse en nombrarlos.

Explicó que se sospecha que son algunos de los tres poderes del Estado, de entes que no son del gobierno y de instituciones financieras, concluyó.

Lea más: “Perritas de Cartes”: llaman a la “cordura” a diputados tras bochorno