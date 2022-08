Vicepresidente Hugo Velázquez confirma que renunciará este mes

Finalmente, Hugo Velázquez confirmó que presentará su renuncia a la Vicepresidencia para dedicarse de lleno al proselitismo en el marco de su campaña por la presidencia de la República. “Este mes ya voy a renunciar, mucho más rápido de lo que la ley me otorga”, afirmó, pese a que desde hace varios meses se dedica al proselitismo en medio de sus funciones para las cuales fue elegido.

Así también, indicó que probablemente su esposa, Lourdes Samaniego, renunciaría a la Fiscalía luego de haber solicitado un permiso provisorio. Aseguró incluso que ella consiguió un dictamen del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que le otorga el permiso para que acompañe sus actividades proselitistas en carácter de cónyuge.

“Ella acompaña mi campaña, pero no utiliza -el pañuelo colorado- porque respeta su investidura de fiscal y creo que esto estamos por definir definitivamente”, agregó, adelantando también que su esposa renunciará en el Ministerio Público para seguir a su lado en la campaña.

Cabe resaltar que ya anteriormente el vicepresidente anunció que su esposa iba a renunciar a la Fiscalía. Sin embargo, hace apenas dos días se confirmó que solo solicitó un permiso.

No sabía que estaba en la lista

Por otra parte, aseguró que él no sabía que su nombre formaba parte de la lista de posibles exobreros de Itaipú que buscan una millonaria indemnización. “Cuando me enteré de ese tema, envié una nota a la Itaipú aclarando que no solicité ningún resarcimiento y, por favor, saquen mi nombre”, agregó.

Indicó que es evidente que los impulsores del proyecto solicitaron el pago utilizando una lista de todas las personas que tenían algún vinculo con la binacional. “Nos metieron a todos en la misma bolsa... Yo trabajaba en una empresa contratista y cuando salí me indemnizaron conforme al Código Laboral Paraguayo y no tengo nada que pedir”, insistió para ABC Color.

