Colorado aseguró que no va a traicionar a la Concertación en Caazapá

Los líderes de la oposición eligieron una finca del concejal departamental Benigno Báez, de la Alianza Ganar, ubicada a orillas del río Tebicuary, en el distrito de Tava’i, para la primera aparición pública del candidato de la “Concertación por un Nuevo Caazapá”, Moisés Ulises “Nenito” Martínez (colorado oficialista), exintendente de Moisés Bertoni.

Martínez señaló durante su primera alocución que está lejos de traicionar a sus aliados políticos, que no va a repetir la historia de otro colorado, quien entró en la arena política con los opositores y una vez conseguido el propósito abandonó a sus aliados. “Soy una persona con delicadeza y mis padres me inculcaron la honradez en todos los aspectos y la palabra empeñada es sagrada para mí”, sostuvo Martínez.

Lea más: Colorado oficialista será candidato a la gobernación por la concertación opositora

Siguió diciendo que son muchos los métodos para enriquecerse, pero el camino correcto es el estudio y la disciplina. Recordó que desde muy joven enfrentó varios desafíos, que trabajaba desde las 7:00, a la noche iba a la facultad, hasta las 23:00, y una vez en su casa tenía que estudiar y al día siguiente la misma rutina. Su meta diaria es ganarle al sol y eso es hasta hoy día.

Dijo que estuvo varias veces en el quirófano por problemas del corazón y cuando uno está conectado a un cable aprende a valorar la vida y a ser un creyente de verdad. Trabajar en la chacra descalzo, sembrando y cosechando le hizo aprender que el camino es el estudio, volvió a repetir.

Igualmente, el candidato dijo que no necesita del salario que percibirá en la gobernación porque tiene sus ingresos económicos que la ayudan a vivir holgadamente, pero está viendo un Caazapá abandonado, que debe ser refundado. “No tenemos aún terapia intensiva y los estudiantes completan sus estudios sin entender lo que leen, son analfabetos funcionales”, expresó.

Finalmente, Ulises Martínez dijo que realizó buena labor frente a la Municipalidad de Bertoni y lamentó que en las elecciones no se les premie a los que trabajan honradamente. “Nunca me presté a los abigeos, a los que transportan mercancías prohibidas. No me propusieron nunca, porque saben que voy a decir que no”, aseveró.

Numerosos oradores dieron la bienvenida a la concertación a Ulises Martínez, prácticamente de los 11 distritos del departamento de Caazapá.

Olimpio Rojas, quien ya fue diputado nacional en el periodo anterior y busca el rekutú, dijo que “la Concertación se hace con los colorados y no en contra de los colorados y con Ulises Martínez vamos a cumplir exactamente esa premisa”.

Rojas dijo que este gobierno le está engañando a la gente. “Habilita terapia en Caazapá, pero la UTI no puede funcionar hasta dentro de dos años, tiempo que llevará la preparación de los profesionales de blanco terapistas. En San Juan Nepomuceno, Tava’i y Yuty, la Gobernación construye pabellones para urgencias, pero el gobierno no los equipa. Caazapá sigue siendo el departamento más postergado el Estado paraguayo”, sostuvo finalmente Rojas.

Participaron del encuentro político candidatos y referentes de la Concertación por un Nuevo Caazapá de todos los distritos de este departamento.