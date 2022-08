Joven denuncia por agresión al diputado Samaniego

El denunciante, identificado como Óscar Ariel Virgilli Egusquiza (27), manifestó que reside en Carapeguá, pero que el sábado último fue a participar de un evento cultural en Caapucú y que, siendo las 03:50 aproximadamente, se cruzó con el parlamentario Samaniego y “no pude aguantar le saludé y le pregunté por qué apoya la continuidad de una fiscala corrupta”. Fue porque votó en contra del juicio político a la fiscala general.

Agregó que se tomó el atrevimiento de decirle: “Ladrón, no te cansás de robar’. Claro que el atrevido soy yo y ninguno de nosotros puede cuestionar su labor porque él es honorable”. El tener más plata no te hace honorable, sería más honorable ayudar más y robar menos”, dijo el joven.

Esta actitud del joven habría molestado al diputado Samaniego porque fue escrachado en medio de la multitud y, ofuscado, le agarró del cuello de la camisa, lo empujó y tiró al suelo, donde sus custodios y seguidores reaccionaron contra él golpeándolo brutalmente, señala la denuncia radicada en la comisaría local.

Durante la pelea, el joven perdió su aparato celular y asegura le fue quitado por algunos de los guardias de seguridad del parlamentario. El joven, por desconfianza hacia los médicos del Centro de Salud local, quienes tendrían afinidad con el diputado e intendente local, Gustavo Penayo (ANR), prefirió realizarse el diagnóstico correspondiente en el Hospital Distrital de Quiindy.

El afectado recibió un golpe de puño en la boca que le dejó una herida por dentro, también un golpe en el ojo izquierdo y tiene fuerte dolor en la costilla. “Se va a volver a hacer una placa para ver si no tiene fractura o fisura en dicha zona y está medicado, con fuerte dolor de cabeza. No sabemos si recibió o no golpes en la cabeza”, señaló el hermano del denunciante, Aldo Virgilli.

Otra denuncia por agresión

Asimismo, Roberto Ramón Ferreira Zarazo (56), periodista, domiciliado en Lambaré, denunció que al ver la riña en el predio de la parroquia fue a filmar con su celular lo que estaba ocurriendo y, en un momento dado, el custodio de Samaniego le agredió físicamente con golpe de puño a la altura de la boca y le sacaron el celular. También le rompieron sus anteojos, según indica el acta N° 329/2022, que obra en la comisaría local.

La denuncia fue comunicada a la fiscala Teresita Paredes.

Al respecto, quisimos acceder a la versión del diputado Samaniego, pero no responde las llamadas ni tampoco los mensajes.