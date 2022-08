Internismo colorado genera roncha entre viceministro y una funcionaria

La funcionaria Mirian Gayoso aseguró que el viceministro se prevalece del cargo por ser compadre del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y que solicitó el fin de su comisionamiento solo por persecución política por que no ser de Fuerza Republicana.

El pasado 2 de agosto el viceministro Espínola había remitido una nota al ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, pidiendo el cese de comisionamiento de Mirian Gayoso, alegando que el pedido obedece a la necesidad que tienen de brindar una mayor y mejor atención a los productores, teniendo en cuenta la cobertura que se debe realizar en la zona.

Agregó que la mujer había solicitado su comisionamiento hasta diciembre próximo, porque recibía maltrato verbal por parte de sus superiores y algunos compañeros.

“Al ver el viceministro que no acompaño su candidatura, ahora quiere forzar la situación para que retorne y con eso desahuciarme para renunciar al cargo y ellos puedan utilizar el rubro”, dijo Gayoso.

Debe retornar para limpiar la oficina

El viceministro manifestó que la funcionaria es ganadora de concurso de servicios generales, pero que solicitó su traslado a la Gobernación de Paraguarí. Sin embargo, dice que hace tres meses viene pagando de su sueldo por la limpieza de la oficina de Carapeguá y que solo se necesita que retorne a cumplir sus funciones.

“No se justifica que esté comisionada en la Gobernación donde estarían otros nueve técnicos de campos, -muchos de ellos son planillero- mientras en el campo los productores reclaman presencia de técnicos en sus fincas”, dijo el viceministro.

Desmintió que esté utilizando su influencia para dar por terminado el comisionamiento de la funcionaria y tampoco puede alegar que es una persecución política “sencillamente no quiere trabajar”.

El viceministro reconoció que estaba al tanto que no se llevaba bien con los jefes de turno y compañeros. “Todo se generó porqué no cumplía horario y otras irregularidades que en su momento no se denunció, pero es injusto que salga a decir es persecución política. Jamás se le pidió que trabaje por tal o cual movimiento, ella solo, no quiere venir a cumplir funciones”, puntualizó.

Su esposa concursó, dice viceministro

Por otra parte, la ciudadanía viene cuestionando y criticando el contrato de Nilsa Figueredo, esposa del precandidato a diputado, como supervisora del Censo Agropecuario a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esto atendiendo a que varios profesionales fueron dejados de lado para entrar como censistas, por no tener respaldo político o por no trabajar con los candidatos de la línea política del oficialismo.

“La gente es envidiosa, ella concursó-refiriéndose a su esposa- y accedió por méritos propios al cargo de supervisora del Censo Agropecuario de Paraguarí, yo no intermedié, no utilicé ninguna influencia política para que sea designada supervisora en la zona”, dijo el viceministro.

Agregó que el censo agropecuario es responsable la empresa tercerizada Dynamo S.A, que se encargó de contratar a los censistas, supervisores y otros servidores.

“Nada pasó por mis manos, menos la recomendación de su esposa”, aseguró.

Para dicho censo se adjudicó a la empresa G.36.000 millones y con lo que fueron contratados cerca de 4000 operarios, que se presume en su mayoría serían recomendados políticos.