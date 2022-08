Bomberos de Carapeguá se destacaron en competencia de rescate vehicular y trauma

Unos 20 combatientes activos del Cuerpo de Bomberos de este distrito fueron a participar del encuentro en la categoría de Senior Nacional, de rescate vehicular y de trauma, donde dejaron en alto el nombre del cuerpo bomberil local. En la ocasión por la habilidad en intervención en rescate vehicular se alzaron con medalla de bronce. Asimismo, en la categoría trauma, los bomberos de Carapeguá obtuvieron el segundo puesto con medalla de plata, detrás de bomberos de Encarnación, que obtuvo el primer puesto y se destacaron como campeón en dicha modalidad.

El presidente del cuerpo bomberil local, Brigadier General Juan García Miró, explicó que el encuentro se desarrolló en el Anfiteatro del Lago de Ciudad del Este y contó con la presencia de más de 20 unidades de emergencias del país y del extranjero como Brasil, Chile y Perú.

El evento fue avalado por asesores de la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular (ALAREV), con el Respaldo de la Organización Mundial de Rescate (WRO) cuya finalidad es la de educación y mejoramiento de las maniobras de rescates bajo simulaciones de situaciones reales.

Los bomberos de este municipio compitieron en la modalidad de Rescate Vehicular y obtuvieron el tercer puesto alzándose con medalla de bronce. Mientras que, en dicha categoría fue campeón SEME y la Cruz Roja Paraguaya (Vice Campeón).

Durante la competencia, entraron al podio a defender la formación de los bomberos de Carapeguá, el equipo integrado por; Cap. Oscar Brítez, Sub Tte. Jaime Ayala, Sub Of. Alfredo Caballero, Sgto. Antoliano, Figueredo, Cabo Soledad Zarate y Cabo Cristhian Montiel.