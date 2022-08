Llamativo silencio en Diputados sobre un plan de repartija de US$ 940 millones para “exobreros” de Itaipú

De momento, ninguna de las bancadas, excepto Honor Colorado, que en primera vuelta operó y votó en bloque intentando aprobar este cuestionado proyecto, ha sentado postura unificada. Esta propuesta legislativa figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de mañana, convocada para las 08:30.

Pese a algunas posiciones personales por el rechazo, en el movimiento colorado oficialista Fuerza Republicana aún no hay postura consensuada.

“Mi postura personal, desde el primer momento, es que no corresponde. No solo está viciada la lista con muchos errores y gente que nunca trabajó en la obra, sino que la base del reclamo no corresponde ya que no son exfuncionarios de la binacional, son empleados de las empresas contratadas para la obra”, indicó el diputado Hugo Ramírez, aclarando que el tema aún no ha sido definido en bancada.

Ramírez no solo cuestionó la lista presuntamente viciada, sino que advirtió que “US$ 1.000 millones piden para esto” y que eso implicaría que “unos 12 años de proyectos sociales se van a ver en riesgo”.

Las bancadas liberales tampoco han definido hasta ahora postura, recordando que durante el primer intento de tratamiento, donde no se concretó la aprobación del proyecto, porque se dejó sin quórum la sesión, varios liberales acompañaron el proyecto.

Según cotejó ABC, en la lista de posibles beneficiario está el actual vicepresidente Hugo Velázquez (ANR, oficialista), así como seccionales, candidatos de la ANR y hasta difuntos. Luego de las primeras publicaciones periodísticas sobre el tema y antes de que salte su nombre, Velázquez remitió una nota a Itaipú Binacional requiriendo que su nombre sea excluido de entre los eventuales beneficiarios.

La Comisión de Legislación de Diputados dictaminó en contra de este proyecto, advirtiendo que el pedido no solo es extemporáneo e improcedente, sino que también pone en riesgo jurídicamente a la Binacional, exponiendola a otras demandas similares.