Polémica ley de derribo de aviones motiva división en los senadores

El proyecto de ley de “Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo” podría volver a ser tratado el próximo jueves, día en que tendrá sanción ficta. Ayer, las comisiones de Legislación y Lucha contra el Narcotráfico resolvieron aplazar por una semana el dictamen para invitar a un representante de la Fuerza Aérea Paraguaya.

El senador Tony Apuril (PH) consideró necesario contar con el parecer de la Fuerza Aérea y así poder distinguir entre interceptar y derribar aviones. En tanto, la senadora Desirée Masi (PDP) solicitó a los asesores de las comisiones conocer el alcance de los convenios de Chicago y de La Haya, entre otros acuerdos suscritos por nuestro país.

Lea más: EE.UU. advierte a Paraguay que cesaría ayuda aeronáutica, si sancionan ley de derribo de aviones

El abogado José Casañas Levy, asesor de la comisión de Legislación del Senado, mencionó que una ley de control del espacio aéreo es necesaria, pero que la violación del mismo no se limita solamente a las aeronaves que trafican drogas.

Indicó que la acción del daño o del derribo, constitucionalmente hablando, no es posible si no existe previamente una acción de agresión, que consiste en un principio de la legítima defensa prevista en el artículo 15 de la Constitución.

Casañas sugirió incluir la clasificación de daño y destrucción y, si es destrucción de aviones, que sea solo competencia del Comandante en Jefe, es decir el presidente de la República. Pidió cautela en la aplicación ya que la muerte de una persona por orden de una autoridad paraguaya tendrá una consecuencia incluso a nivel internacional.

Las implicancias de la aplicación de la norma

La senadora Masi (PDP) recordó que Rachel Kutzley, de la Embajada de EE.UU., en una visita a la mesa directiva del Senado, en junio pasado, dijo que Paraguay no puede derribar aviones y que su aplicación se equiparaba a la pena de muerte, no contemplada en la Carta Magna. “Esa señora nos amenazó y nos dijo que nos iban a sancionar e incluso nos adelantó la sanción. No solo que se puede acabar la cooperación, sino que también ellos intervienen en aquellas empresas que nos pueden vender aviones artillados”, denunció la legisladora.

Agregó que los representantes de EE.UU. hicieron lobby en el Congreso para borrar del texto el derribo de aviones. El país norteamericano coopera con nuestro país en un entrenamiento básico con un costo de entre US$ 2 y US$ 5 millones al año.

Un grupo de senadores, encabezados por el senador Óscar “Cachito” Salomón (ANR, oficialista) ayer se reunió con el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Wells, quien manifestó su preocupación por la ley de derribo y expusieron sus razones, comentó el senador Jorge Querey (Frente Guasu).

Versión Diputados

La Cámara de Diputados, en su proyecto de ley, dispuso facultar a la Fuerza Aérea Paraguaya a realizar disparos intimidatorios contra aeronaves sospechosas y no identificadas.